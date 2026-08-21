“C’era una volta un filo”: a Lavena Ponte Tresa la mostra bipersonale di Adelia e Vincenzo De Padova

Prende il via venerdì 22 agosto, per concludersi il 13 settembre, la mostra bipersonale “C’era una volta un filo”, che animerà gli spazi della Sala A.R.T. (Antica Rimessa del Tram) di Lavena Ponte Tresa. L’esposizione porta la firma di Adelia De Padova, artista del territorio, che condivide questa volta il percorso espositivo con le opere del padre Vincenzo, in un progetto pensato e realizzato a quattro mani.

Un’esposizione “sentita”, tra memoria e legame familiare

A rendere speciale l’iniziativa è proprio il legame che unisce le due voci artistiche in mostra: un dialogo tra generazioni che intreccia stili, sensibilità e memoria condivisa, come suggerisce lo stesso titolo scelto per il percorso espositivo. La mostra è stata fortemente voluta e sostenuta dal sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso le iniziative culturali che valorizzano gli artisti locali.

Un finissage ricco di appuntamenti

L’esposizione si concluderà il 13 settembre con un finissage arricchito da momenti speciali, tra cui la presentazione di un libro e un momento dedicato alla meditazione.

La Sala A.R.T., ricavata nell’Antica Rimessa del Tram di Lavena Ponte Tresa, si conferma ancora una volta uno spazio di riferimento per la promozione culturale sul territorio.