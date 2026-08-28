Ceriano Laghetto piange don Fiorino Ronchi: oggi i funerali a Bernareggio
Nato a Bellusco nel 1936, aveva dedicato oltre quarant'anni al ministero tra Ceriano Laghetto, Solaro e Bernareggio lasciando un ricordo indelebile
Sono in programma per oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Bernareggio i funerali di don Fiorino Ronchi, il sacerdote scomparso all’età di 90 anni che per 14 anni è stato vicario parrocchiale a Ceriano Laghetto e per 27 anni parroco nella frazione Villaggio Brollo.
Gli anni a Ceriano Laghetto e Solaro
Don Fiorino era nato a Bellusco (Monza e Brianza) il 31 marzo 1936 e fu ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 25 febbraio 1961. Subito dopo l’ordinazione venne destinato come coadiutore alla parrocchia San Vittore di Ceriano Laghetto, dove rimase fino al 1975.
In quell’anno fu nominato parroco della Parrocchia Madonna del Carmine in Solaro, nella frazione Villaggio Brollo condivisa con Ceriano Laghetto, incarico che mantenne fino al 1992. Fu poi trasferito a Milano e, dal 1996, a Bernareggio, dove restò come parroco prima e come residente con incarichi pastorali poi, fino al 2025, anno in cui si trasferì nella Rsa Machiavelli, sempre a Bernareggio.
Il ricordo del sindaco di Ceriano Laghetto
“Uomo accogliente, aperto al dialogo, capace di educare generazioni di giovani e di rafforzare enormemente il senso di comunità e di solidarietà del Villaggio Brollo, è ricordato con stima e affetto da tanti cerianesi, sia del centro che della frazione, e l’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei cittadini”, ha detto il sindaco Massimiliano Occa.
Il programma delle esequie
La celebrazione delle esequie è fissata alle 15 e sarà presieduta da monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia. La tumulazione avverrà successivamente nel cimitero di Bellusco.
Addio a don Fiorino Ronchi, il cordoglio di Solaro e del Villaggio Brollo
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