Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 28, 29, 30 agosto

L’ultimo fine settimana di agosto saluta l’estate con feste, musica, sapori e appuntamenti all’aperto in tutta la provincia. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto tornano il festival internazionale del folklore “Mosaico” a Cunardo, il Laveno End of Summer Festival e le Sere FAI d’Estate. Ampio spazio anche alle sagre e alle feste popolari: dalle Feste Alpine di Arcisate, Brinzio e Golasecca alla Sagra della Paella e Sangria di Bodio Lomnago, fino alla festa pugliese al Museo del Tessile di Busto Arsizio e agli appuntamenti di fine estate a Porto Valtravaglia, Cuveglio e Ternate. Non mancano concerti, iniziative per famiglie, escursioni e sport con il Gran Premio Carnaghese.

METEO

Dopo una perturbazione nella giornata di venerdì, il fine settimana si avvia verso un progressivo miglioramento, con sabato ancora variabile sui monti e una domenica decisamente più stabile e soleggiata. – Tutto il programma

Il fine settimana comincia con il naso all’insù: all’alba di venerdì 28 agosto, anche dalla provincia di Varese sarà possibile osservare un’eclissi parziale di Luna, con il satellite che assumerà suggestive tonalità rossastre. Per godersi lo spettacolo conviene scegliere un luogo elevato, con l’orizzonte libero verso ovest e lontano dalle luci cittadine. Non servono strumenti né protezioni particolari, ma sulle Prealpi la riuscita dell’osservazione dipenderà soprattutto dalla presenza delle nuvole.

EVENTI IN EVIDENZA

Cunardo – Cunardo e il Varesotto abbracciano il mondo: al via il festival del folklore “Mosaico 2026”. Dalla sfilata inaugurale nel centro di Varese alle tappe nei chiostri e nei monasteri della provincia fino alla grande serata di Cunardo con sei nazioni e le associazioni del territorio – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Laveno End of Summer Festival: una tempesta di musica sul Lago Maggiore. Dal 28 al 30 agosto 2026, il Parco Gaggettoospita la quinta edizione del festival: tre giorni a ingresso gratuito tra musica live, food, drink, market e creatività. Ecco la line up – Tutte le informazioni

Rescaldina – Un altro weekend di Latinfiexpo vi aspetta a Rescaldina. Cinque piste da ballo, cucina tipica latinoamericana e musica fino alle 3 del mattino. LatinFiexpo vi aspetta fino al 6 settembre, con un programma ricco di danza, gastronomia, apericena e intrattenimento per tutte le età – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

Arcisate – Festa Alpina ad Arcisate: tre giorni di tradizione, musica e gusto al Parco Lagozza. Dal 28 al 30 agosto l’Area Feste del Parco Lagozza ad Arcisate ospita la tradizionale manifestazione promossa dal Gruppo Alpini con piatti tipici, musica dal vivo e momenti comunitari – Tutte le informazioni

Azzate – Azzate balla sotto le stelle: musica, cucina e danze al Belvedere. Sabato 29 agosto il Belvedere di Azzate ospita “Ballando al Belvedere”, una serata dedicata alla musica, al ballo ma anche al buon cibo. L’appuntamento – Tutte le informazioni

Albiolo – Ad Albiolo arriva FestAgorà 2026 tra burattini, musica dal vivo e buona cucina. Dal 28 al 30 agosto la tensostruttura di Albiolo ospita tre giornate di appuntamenti per adulti e bambini, tra spettacoli, concerti, passeggiate e momenti conviviali nel segno dell’inclusione – Tutte le informazioni

Brinzio – A Brinzio torna la Festa degli Alpini: tre giorni tra tradizione, cucina e commemorazioni. Dal 28 al 30 agosto l’area feste del Parco Comunale Tonino Piccinelli ospita la manifestazione dedicata alla Madonna della Neve. In programma aperitivi, rancio alpino, arrosticini, e iniziative a sostegno della Protezione Civile ANA – Tutte le informazioni

Casalzuigno – Motori, musica e gastronomia a Casalzuigno con il raduno “Blu’s American Play”. L’Area Feste di via Sciareda ospita la sesta edizione del raduno organizzato in collaborazione con la Pro Loco con esposizioni di vetture americane, d’epoca, tuning e Harley Davidson – Tutte le informazioni

Cuveglio – Cuveglio saluta l’estate con due giorni di festa, cucina e musica. Sabato 29 e domenica 30 agosto la Baita Santa Maria ospita un fine settimana di convivialità con stand gastronomico e musica dal vivo organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Cuveglio – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – A Castiglione Olona il viaggio nella musica italiana con gli MDF: sabato 29 agosto il concerto in piazza Garibaldi. Il gruppo varesino torna nel borgo con lo spettacolo “Racconti nel Tempo: Viaggio in Italia”. Un percorso sonoro dagli anni ’50 a oggi tra canzoni, immagini televisive e teche radiofoniche – Tutte le informazioni

Comerio – A Comerio c’è “Filarmonicando”: due giorni tra musica, paella e laboratori per bambini. Sabato 29 e domenica 30 agosto l’Area Feste di Comerio ospita la consueta manifestazione con stand gastronomici, grandi concerti dal vivo e laboratori dedicati ai più piccoli – Tutte le informazioni

Gavirate – Freerider, tre serate di festa a Gavirate per celebrare lo sport senza barriere. Venerdì 28 e sabato 29 agosto e giovedì 3 settembre l’appuntamento con l’associazione specializzata nell’insegnare lo sci ai disabili. Buona tavola e musica per sostenere una bella iniziativa – Tutte le informazioni

Golasecca – A Golasecca arriva la Festa Alpina: tre giorni tra musica, buona cucina e tradizione. Trippa, costine e baccalà nel menu dell’evento che si tiene tra venerdì 28 e domenica 30 agosto al centro sportivo di viale Europa. E non manca l’AlpinSpritz nel bicchiere – Tutte le informazioni

Germignaga – Èqualafesta torna a Germignaga: due giorni per scoprire che un’alternativa c’è. Sabato 29 e domenica 30 agosto al Boschetto torna l’appuntamento dedicato a clima, pace, energia e condivisione. Il tema dell’edizione 2026 è “Il costo nascosto”, tra baratto, Comunità Energetica Rinnovabile, Stoviglioteca e riflessioni sulle alternative al riarmo – Tutte le informazioni

Luvinate – Musica dal vivo, danza country e stand gastronomici: a Luvinate torna la “Lùna’ Beer Fest”. L’evento è a ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@proluvinate.it oppure consultare la pagina Facebook della Pro Loco – Tutte le informazioni

Malnate – Tutto pronto per Gurone in Festa: l’ occasione migliore per dire arrivederci all’estate. Anche quest’anno torniamo con un ricco programma musicale e culturale e con il gustoso menù che presenta anche qualche novità – Tutte le informazioni

Porto Valtravaglia – Porto Valtravaglia saluta l’estate con musica, buon cibo e fuochi d’artificio sul lago. La Pro Loco di Porto Valtravaglia, con il patrocinio del Comune, organizza la Festa di Fine Estate: stand gastronomico, musica e spettacolo su Lago – Tutte le informazioni

Sangiano – Sangiano saluta il mese di agosto con il Summer Party a Villa Fantoni. Oltre al tradizionale stand gastronomico, musica live con la tribute band “Tutto in una notte”, tributo a Vasco, Ligabue e Max Pezzali. Appuntamento per il 29 agosto – Tutte le informazioni

Biandronno – Beer’n Sound: un ultimo sabato tra musica dal vivo, birra e cucina al Bosco del Fauno. Un sabato d’estate tra musica dal vivo, birra e stand gastronomico: il Bosco del Fauno di Biandronno ospita la sesta edizione di Beer’n Sound – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – Bodio Lomnago celebra l’estate con la Sagra della Paella e Sangria: gusto, musica e convivialità per quattro serate imperdibili. Gastronomia iberica, cucina tradizionale e musica dal vivo nell’appuntamento estivo firmato dalla Pro Loco: L’evento al via nei fine settimana del 22-23 e 29-30 agosto in Piazza Benemerita Arma dei Carabinieri – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Street food pugliese, musica e spettacoli: al Museo del Tessile tre giorni di festa. Dal 28 al 30 agosto il Museo del Tessile ospita “La Puglia che ti Piglia”: street food, musica, showcooking, mercatini e attività gratuite per tutti – Tutte le informazioni

Varese – Festa patronale a Velate: tre giorni tra musica, solidarietà e tradizione. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto la comunità parrocchiale propone apericena, concerti, banco gastronomico e iniziative benefiche – Tutte le informazioni

Ternate – Paella e musica da cantare: a Ternate l’appuntamento è con la Festa di Fine Estate. Appuntamento il 29 agosto in piazza con la Pro Loco tra piatti tradizionali e dj set. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Brezzo Di Bedero – “Da Bach… ai Beatles!”, un quartetto in concerto a Brezzo di Bedero. Protagonista il Quartetto dell’Ensemble Nuova Cameristica per un nuovo appuntamento della rassegna “Nuovi Orizzonti Sonori a Casa Paolo” – Tutte le informazioni

Castelletto Ticino – Castelletto Ticino il concerto per i 60 anni del Corpo Musicale “A. Broggio”. Venerdì 28 agosto al Parco Comunale una serata di musica per celebrare l’importante anniversario. Sul palco anche il Corpo Bandistico “Giovanni Santi” di Corbodolo – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Dal Carosello allo streaming: gli MDF raccontano l’Italia in musica a Castiglione Olona. Sabato 29 agosto in piazza Garibaldi va in scena “Racconti nel Tempo: Viaggio in Italia”. La band varesina propone uno spettacolo che unisce canzoni, immagini d’archivio e frammenti radiofonici per ripercorrere oltre settant’anni di storia del Paese e della sua musica – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Torna “Di Storia… in Storia”: a Castiglione Olona un pomeriggio tra fiabe e cortili. Domenica 30 agosto il borgo rinascimentale ospita la diciannovesima edizione dell’evento itinerante per famiglie organizzato dall’associazione Arte Diem – Tutte le informazioni

Ceriano Laghetto – “In fondo al mare!”, a Ceriano Laghetto un pomeriggio per i piccoli lettori. Sabato 29 agosto alle 17 la biblioteca propone un pomeriggio dedicato ai bambini dai quattro anni in su, con una lettura e un’attività creativa ispirate al mondo marino – Tutte le informazioni

Casalzuigno – “Aspettando la notte”: ad Arcumeggia un viaggio tra libri, cinema e i rapaci del bosco. L’appuntamento di sabato 29 agosto promosso da Pro Loco e Terra Incantata con l’esperto Marco Mastrorilli. In programma la presentazione del volume “Vietato gufare”, la proiezione di un cortometraggio e un’escursione notturna guidata nei boschi del borgo affrescato – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – A Gazzada Schianno tango e musica sudamericana in Villa De Strens con “Suggestioni senza tempo”. Sabato 29 agosto alle 21 torna “Musica nelle Residenze Storiche”: Endrio Luti alla fisarmonica e Federico Rovini al pianoforte saranno protagonisti di un viaggio musicale tra Piazzolla, Gardel e le atmosfere sudamericane. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Gemonio – Gemonio da Gustare, tutti a tavola per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli. Sabato 29 agosto (dalle 19) la seconda edizione della manifestazione che vede ai fornelli tutte le associazioni del paese per preparare un ricco menu degustazione con finalità benefiche – Tutte le informazioni

Inarzo – Alla Riserva Palude Brabbia un aperitivo al tramonto tra gufi, allocchi e civette. Una serata nella torretta di osservazione della zona di riserva integrale per conoscere i rapaci notturni tra scienza, leggende e teatro, con un aperitivo finale a base di prodotti locali – Tutte le informazioni

Lugano – Sub in acqua e volontari a terra: a Lugano una giornata per ripulire il lago. Domenica 30 agosto (dalle 9 alle 12) l’attività di pulizia sulle rive del Parco Lanchetta. L’occasione anche per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare gli ecosistemi acquatici – Tutte le informazioni

Luino – “Soggetti Smarriti”, Gianni Spartà presenta a Luino il suo ultimo libro. Venerdì 28 agosto a Palazzo Verbania il giornalista varesino dialogherà con Alessandro Franzetti in una serata a ingresso libero organizzata dall’associazione I sassi di Lago con il patrocinio della Città di Luino – Tutte le informazioni

Lurate Caccivio – Musica e sapori in piazza per la “Festa di fine Estate” di Lurate Caccivio. Sabato 29 agosto dalle 18 piazza Alpini e piazza Mercato ospiteranno la serata organizzata da Pro Loco e Consulta Giovanile, con dj set, street food, birra, spritz e mercatini – Tutte le informazioni

Mozzate – “Sant’Alessandro Burger Party”, una domenica di festa all’oratorio di Mozzate. Domenica 30 agosto il programma prenderà il via alle 16 con gonfiabili, zucchero filato e crêpes, per proseguire con yoga, aperitivo, dj set, esibizioni sportive e concerto – Tutte le informazioni

Rovellasca – Scacchi e Scala 40 sotto le stelle: doppio torneo al Parco Burghè di Rovellasca. Sabato 29 agosto dalle 21 il circolo La Ruota del Cavallo propone due competizioni aperte a tutti nell’area dell’ex campo da calcio, con medaglie per i primi tre classificati – Tutte le informazioni

Saronno – Animatica torna a Saronno con due giorni di cortometraggi, laboratori e musica dal vivo. Venerdì 28 e sabato 29 agosto il cortile di Casa Morandi ospita una nuova edizione del festival dedicato all’animazione organizzato dall’associazione Il Tassello. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Musica swing, picnic e concerti barocchi: torna il weekend delle Sere FAI d’Estate in provincia di Varese. Nel fine settimana del 28 e 29 agosto le dimore storiche della provincia aprono straordinariamente i cancelli in orario serale proponendo un fitto calendario di iniziative culturali ed enogastronomiche – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Cinema all’aperto e raclette a Cuasso al Monte con il film dei Frontaliers. Venerdì 28 agosto all’Anfiteatro una serata speciale di cinema all’aperto ad ingresso libero con la proiezione della celebre commedia e una cena a base di raclette – Tutte le informazioni

Varese – La comunità salvadoregna di Varese festeggia i 205 anni di indipendenza di El Salvador. Un fine settimana di festa tra arte, spettacoli, balli e sapori del Centro e del Sud America per celebrare la cultura salvadoregna – Tutte le informazioni

Varese – A Varese una serata nel ricordo di Matteo Pasquetto per sostenere il progetto Happiness. Sabato 29 agosto alla Chiesa della Brunella torna l’appuntamento di fine estate con la Messa in ricordo del giovane alpinista varesina e un momento conviviale dedicato al progetto – Tutte le informazioni

Verbano Cusio Ossola – “Via Cassin”, all’Alpe Devero parole e musica raccontano vita e imprese di quattro grandi alpinisti. Sabato 29 agosto alle 17 il Rifugio E. Castiglioni ospita uno spettacolo di circa 70 minuti dedicato a Riccardo Cassin, Vittorio Ratti, Hermann Buhl e Guido Rossa, con la voce di Michele Riccardi e musica dal vivo – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – A Castello Cabiaglio un cortile si apre alla musica. Il concerto avrà come protagonisti Roberto Villa al clavicembalo e Alessandro Premoli al violino, impegnati in “Viaggio nell’universo barocco”, un percorso musicale dedicato alle atmosfere, alle forme e alle sonorità di quell’epoca – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – “Camminando con Bryan“ a Fagnano Olona per combattere le morti sulla strada. Domenica 30 agosto si terrà la camminata non competitiva organizzata dal Gruppo di Cammino Fagnano, per rendere omaggio alla memoria di Bryan Carta e di tutte le vittime della strada – Tutte le informazioni

Ispra – A Barza d’Ispra torna la Festa dell’Incontro nel parco di Casa don Guanella. Domenica 30 agosto la seconda edizione della manifestazione organizzata con l’Associazione Orticola Varesina. In programma produttori locali, laboratori, antichi mestieri, visite nel parco e una mostra con oltre cinquanta varietà di mele – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

Monvalle – Musiche al tramonto sulla spiaggia di Monvalle con il Quartetto ImmaginARTE. Sabato 29 agosto un concerto gratuito tra colonne sonore e tradizione italiana alla Spiaggia Gurèe – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Varesotto – Una gita a San Domenico da Varese: sabato la Banda Osiris suona a 2000 metri. Sabato 29 agosto a San Domenico si sale in quota: alle 17 all’Alpe Ciamporino c’è il concerto gratuito della Banda Osiris, poi la serata continua al Rifugio 2000 – Tutte le informazioni

On The Road – Prima il giro del mondo in moto, poi la nuova vita in UK, adesso i due girovaghi Ale e Ela si sposano in Italia. Nel 2023 avevamo raccontato la storia di Emanuela e Alessio, due quarantenni italiani che avevano deciso di lasciare tutto e girare il mondo in moto. Dopo circa 60mila Km percorsi e aver visitato 15 paesi, il ritorno ad una vita più “tradizionale” con il lavoro in UK. Il 29 agosto si sposeranno, ma in Italia, contornati da parenti e amici – Tutte le informazioni

Cazzago Brabbia – A Cazzago Brabbia una passeggiata con Chicco Colombo alla scoperta dei suoi murales. Sabato 29 agosto l’artista accompagna i visitatori lungo un percorso tra le opere che ha realizzato nel borgo, con due appuntamenti alle 10 e alle 17, prenotazione necessaria e donazione libera – Tutte le informazioni

Tradate – “Tanabata: la festa delle stelle innamorate”: picnic sotto le stelle al Centro Didattico di Tradate. Il Tanabata è il festival giapponese “delle stelle innamorate”, fatto di colori, decorazioni e desideri! Una serata alla scoperta di miti e leggende d’oriente ammirando stelle e costellazioni ad occhio nudo o con i telescopi del Centro Didattico – Tutte le informazioni

SPORT

Carnago – Cinquant’anni per il Gran Premio Carnaghese, pedali e risottata per tutti. Il Gran Premio conferma il proprio profilo nazionale e internazionale. Saranno trenta le squadre al via, con 180 corridori, si corre il 29 agosto. Risottata per tutti. – Tutte le informazioni

Lonate Ceppino – “Uniamo i pedali contro le leucemie, linfomi e mieloma”: a Lonate Ceppino sport e solidarietà. Settima edizione per l’iniziativa organizzata dall’ASD Compact Team: tre percorsi per ciclisti di ogni livello e l’intero ricavato devoluto ad AIL Varese Como ODV. – Tutte le informazioni