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Chi paga più tasse nel varesotto e la strana guerra bipartisan contro il fotovoltaico

I fatti principali e quelli più curiosi di mercoledì in 10 minuti e mezzo

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Tra le notizie principali del territorio vi raccontiamo la classifica delle imprese del Varesotto che versano di più al fisco, la battaglia che unisce Pd e Lega a Nerviano contro un impianto fotovoltaico, un po’ di cronaca con una donna gravemente ferita trovata vicino alla ferrovia a Besnate, Ranucci al teatro di Busto Arsizio e molto altro.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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