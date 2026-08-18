Chi paga più tasse nel varesotto e la strana guerra bipartisan contro il fotovoltaico
I fatti principali e quelli più curiosi di mercoledì in 10 minuti e mezzo
Tra le notizie principali del territorio vi raccontiamo la classifica delle imprese del Varesotto che versano di più al fisco, la battaglia che unisce Pd e Lega a Nerviano contro un impianto fotovoltaico, un po’ di cronaca con una donna gravemente ferita trovata vicino alla ferrovia a Besnate, Ranucci al teatro di Busto Arsizio e molto altro.
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