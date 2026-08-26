Chicca Leaf, Leo Mas e Dj Ralf chiudono gli eventi di agosto ai Giardini Estensi di Varese

I Giardini Estensi di Varese si preparano a ospitare una serie di appuntamenti tra musica, dj set e comicità. Si comincia mercoledì 26 agosto con Chicca Leaf, si prosegue lunedì 31 agosto con Leo Mas e venerdì 4 settembre con Ralf (annullato per maltempo l’evento previsto con Beppe Braida). Gli appuntamenti musicali fanno parte della proposta del festival Varesanza, proposto dai Giardini Livellanza con ingresso gratuito e il patrocinio del Comune di Varese.

Mercoledì 26 agosto il dj set di Chicca Leaf

Dopo il Dj set di Ballo, gli appuntamenti continuano mercoledì 26 agosto, quando ai Giardini Estensi arriverà Chicca Leaf, dj e produttrice italiana. La serata inizierà alle 19 e vedrà in consolle anche Dj Dos e Dj Paolino, con happy hour fino alle 21, musica e drink. Chicca Leaf si è fatta conoscere nel panorama della musica elettronica e il suo sound ha ottenuto negli anni il supporto di artisti internazionali come The Cube Guys, David Penn, Mark Knight e Paco Osuna. Alla musica affianca anche l’attività editoriale come autrice per DJ Mag ed è resident e ospite fissa di “Botox Matinee”, after-party milanese. È inoltre label manager di CLEO, etichetta della famiglia Cube Recordings.

L’ingresso alla serata è gratuito.

Lunedì 31 agosto arriva Leo Mas

Il calendario prosegue lunedì 31 agosto con il primo dei due appuntamenti di “Varesanza – Musica, arte e livellanza”. Protagonista della serata sarà Leo Mas, con ingresso gratuito a partire dalle 19. Dj italiano legato alla scena elettronica e alla cultura dei club, Leo Mas è un nome conosciuto dagli appassionati della musica da consolle. La sua attività è legata in particolare alla stagione che, tra gli anni Ottanta e Novanta, ha contribuito alla diffusione in Italia delle nuove sonorità provenienti dalla scena internazionale. Il suo set accompagnerà così il penultimo appuntamento della rassegna ai Giardini Estensi.

Venerdì 4 settembre Varesanza chiude con Ralf

L’ultimo appuntamento annunciato è per venerdì 4 settembre, sempre dalle 19 e a ingresso gratuito. Alla consolle di Varesanza ci sarà Ralf, pseudonimo di Antonio Ferrari, uno dei dj italiani di lungo corso della scena house. Originario di Bastia Umbra, Ralf ha costruito la propria carriera partendo dai locali del Perugino per arrivare ad alcune delle consolle più conosciute d’Italia. Per anni è stato resident del Cocoricò di Riccione e ha suonato anche al Tenax di Firenze, al Villa delle Rose, al Peter Pan e in numerosi club italiani e internazionali.

Nel 2006 ha pubblicato insieme ad Alex Neri il disco “I’ve Done It” e ha fondato l’etichetta indipendente LaTerra Recordings. La sua carriera lo ha portato anche a Ibiza, dove al Privilege ha curato il party Alma, condividendo la scena con dj internazionali.

Con il suo dj set si chiuderà quindi questa serie di appuntamenti tra la fine di agosto e l’inizio di settembre ai Giardini Estensi.