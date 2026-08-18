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Chiusa a quota 550 euro l’asta per i pantaloncini di Aldo Ossola

Ad aggiudicarsi la "reliquia" è stato Giulio Corgatelli: l'indumento sarà esposto nel futuro museo del basket al palazzetto. Il ricavato servirà per il rifacimento del campetto del Campus

Generico 10 Aug 2026

È salita, rilancio dopo rilancio, fino a quota 550 euro l’asta online lanciata da “Il basket siamo noi” per aggiudicarsi i pantaloncini originali utilizzati da Aldo Ossola durante la sua ultima stagione agonistica, quella che terminò con la vittoria della Emerson in Coppa delle Coppe 1980.

A effettuare l’offerta “definitiva” (l’asta si è chiusa a mezzogiorno di martedì 18 agosto) è stato il dottor Giulio Corgatelli, storico tifoso da sempre vicino al trust dei supporters biancorossi. Il nome di Corgatelli affiancherà quindi quello di Ossola quando i pantaloncini saranno esposti con altre “reliquie” cestistiche nel museo del basket che sarà allestito al palasport di Masnago.

I soldi raccolti – insieme a quelli provenienti da altre tre aste future, con pezzi altrettanto esclusivi – saranno utilizzati per coprire le spese dei lavori al campetto all’aperto che si trova alle spalle del Centro Campus e che è stato recentemente ristrutturato su spinta de “Il basket siamo noi”. Il playground è stato ridisegnato dal collettivo NineInThePaint e sarà inaugurato a metà settembre.

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Pubblicato il 18 Agosto 2026
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