“Ciak si gira!”, alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana

Apertura straordinaria per la scuola primaria Mazzini di Varese che nella mattina di venerdì 28 agosto è stata trasformata eccezionalmente nel set cinematografico del nuovo film di Emanuele Mattana. Il regista del Varesotto, già conosciuto per aver diretto e firmato alcune pellicole horror, stamattina ha iniziato le riprese del suo nuovo film.

Galleria fotografica Alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana 4 di 11

Tra le aule dell’edificio scolastico è rimbombata più volte l’iconica frase: “Ciak, si gira”. Intorno a lui, un gruppo di adolescenti tra i 15 e i 18 anni, per lo più della provincia di Varese, selezionati per far parte di questo nuovo film che affronta tematiche sociali, dal bullismo alla violenza, fino all’indifferenza di chi assiste a situazioni di pericolo senza intervenire.

Contagioso l’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze incontrati durante la mattinata sul set: alcuni studiano cinema e fotografia, altri sono semplicemente grandi appassionati del grande schermo e stanno realizzando un sogno. Per tutti è un’esperienza concreta per scoprire da vicino come nasce un film e per mettersi alla prova in un progetto impegnativo e stimolante.

La pellicola si intitolata I Caught a Fleeting Glimpse. Il titolo riprende un verso di Comfortably Numb dei Pink Floyd, uno dei brani preferiti dal regista, e può essere tradotto come «ho colto uno sguardo fugace». «Arrivo da un’esperienza legata al cinema horror e per la prima volta me ne discosto per affrontare tematiche sociali», spiega Mattana. Al centro del film c’è soprattutto il comportamento delle persone di fronte a episodi di violenza o a situazioni di emergenza: troppo spesso, anziché intervenire, ci si limita a osservare, a riprendere quanto accade con il telefono oppure a voltarsi dall’altra parte.

«L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico e trasmettere un messaggio: non bisogna avere timore di affrontare una situazione e di aiutare chi si trova in difficoltà», sottolinea il regista. Un invito rivolto anche a chi subisce abusi o prepotenze, affinché trovi la forza di parlare e reagire, superando la paura di essere etichettato o giudicato.

La scena girata alla scuola Mazzini ricrea proprio un episodio di bullismo. L’istituto è stato messo a disposizione con il patrocinio del Comune di Varese. Le riprese proseguiranno poi in Valcuvia, a Cuveglio, dove sarà ricostruito un omicidio davanti a persone che resteranno semplici spettatrici, senza intervenire. Altre scene saranno realizzate al Miv-Multisala Impero di Varese.

Il film parlerà anche di disagio sociale, violenza di genere, depressione, claustrofobia e schizofrenia. Temi differenti, tenuti insieme dalla volontà di spingere lo spettatore a interrogarsi sulle proprie reazioni e sulla responsabilità individuale davanti alla sofferenza degli altri.

Il progetto sarà costruito in cinque capitoli, ciascuno con ambientazioni e protagonisti diversi. Le storie finiranno però per intrecciarsi, dando vita a un’unica trama. «Il mio modo di raccontare sarà anche un piccolo omaggio al cinema di Quentin Tarantino – racconta Mattana -. Sono un grande appassionato del cinema di genere degli anni Settanta e Ottanta, ma sono molto affascinato anche dal suo lavoro. Senza alcuna presunzione, cerchiamo di ottenere il meglio con le possibilità che abbiamo».

La partecipazione al progetto è stata ampia fin dalle selezioni. Ai casting, organizzati nella primavera dello scorso anno, si sono presentate quasi mille persone provenienti da tutta Italia. Tra i giovani impegnati sul set ci sono molti residenti nel Varesotto, ma anche ragazzi arrivati dalla vicina area di Chiasso.

Le riprese continueranno durante quasi tutti i fine settimana e dovrebbero concludersi entro la fine dell’autunno. Dopo il montaggio e la post-produzione, I Caught a Fleeting Glimpse sarà distribuito in diverse sale cinematografiche italiane. La data indicativa per l’uscita è l’autunno del 2027.