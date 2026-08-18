Cibo di strada, birre artigianali e musica sul lago: a Porto Ceresio torna FOODX by Rolling Truck

Tornano le cucine su quattro ruote sul lungolago di Porto Ceresio. Da giovedì 20 a domenica 23 agosto, piazzale Pozzi (zona parcheggio Molo) ospiterà la nuova edizione di FOODX by Rolling Truck, la rassegna enogastronomica dedicata allo street food.

L’iniziativa, organizzata da Nova Eventi e patrocinata dal Comune di Porto Ceresio, riunisce numerosi mezzi itineranti con un’ampia scelta di piatti regionali e internazionali, accompagnati da birre artigianali alla spina, vini e cocktail.

Il menù: piatti regionali, proposte dal mondo e opzioni per tutti

L’offerta culinaria spazia dalle ricette tradizionali italiane fino ai sapori esteri:

Proposte di mare: fritture di pesce, bombette di baccalà e panini gourmet farciti con gamberi, salmone, burrata, polpo e ostriche.

Specialità regionali: gnocco fritto con salumi, hamburger di Maremma, preparazioni al tartufo, salsiccia di Bra, rösti, agnolotti e salvia fritti, polpette di melanzane, carciofi fritti, pan tometta, arancini, pane e panelle, pinsa romana, schiacciata farcita, panzerotti pugliesi e arrosticini abruzzesi.

Cucine dal mondo: piatti della tradizione messicana (burritos, tacos e nachos), spagnola (paella e patatas bravas) e greca (pita e falafel), affiancati da pulled pork, Smash Burger, hot dog e hamburger di Black Angus.

Dolci e bevande: cannoli siciliani riempiti al momento, churros, birre artigianali alla spina, vino, cocktail e una selezione di opzioni vegetariane, vegane e gluten free.

Musica dal vivo e orari di apertura

Le quattro giornate saranno affiancate da intrattenimento musicale serale con dj set e performance di live band.

La manifestazione è ad ingresso gratuito e seguirà i seguenti orari:

Giovedì 20 agosto: dalle 18:00 alle 24:00

Venerdì 21 agosto: dalle 11:00 alle 24:00

Sabato 22 agosto: dalle 11:00 alle 24:00

Domenica 23 agosto: dalle 11:00 alle 24:00