Cinema e musica a Busto Arsizio: i Goblin suonano dal vivo “Profondo Rosso”

Claudio Simonetti’s Goblin arrivano venerdì 4 settembre al teatro Sociale di Busto Arsizio con uno spettacolo dedicato a “Profondo Rosso”. La band accompagnerà dal vivo la proiezione integrale del celebre film di Dario Argento, eseguendo la colonna sonora in sincrono con le immagini. Al termine della pellicola la serata proseguirà con i brani più conosciuti delle colonne sonore che hanno reso celebre il gruppo in tutto il mondo.

Profondo Rosso con la colonna sonora suonata dal vivo

Al centro della serata ci sarà Profondo Rosso, thriller diretto da Dario Argento e diventato uno dei titoli simbolo del cinema italiano di genere. Il pubblico potrà vedere il film accompagnato dalla sonorizzazione dal vivo dei Claudio Simonetti’s Goblin.

Una formula che unisce cinema e concerto, riportando sul palco una delle collaborazioni più riconoscibili della storia del cinema horror italiano. La musica dei Goblin è infatti parte integrante dell’identità di Profondo Rosso e ha contribuito in maniera decisiva all’atmosfera della pellicola.

Dopo il film i grandi successi dei Goblin

La serata non terminerà con i titoli di coda. Dopo la proiezione, Claudio Simonetti e i Goblin torneranno protagonisti con il “Soundtrack Greatest Hits”, una selezione delle colonne sonore e dei brani che hanno accompagnato la lunga storia della band.

L’apertura del foyer è prevista alle 20, mentre alle 21 inizieranno il concerto e la proiezione di Profondo Rosso. Alle 23.15 è previsto l’inizio del “Claudio Simonetti’s Goblin Soundtrack Greatest Hits”.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili in prevendita sulla piattaforma DICE. I prezzi sono di 38 euro più prevendita per la Poltronissima, 35 euro più prevendita per la Poltrona, 32 euro più prevendita per la Galleria e 26 euro più prevendita per la Galleria con visibilità ridotta.

Le prevendite online sono disponibili all’indirizzo https://link.dice.fm/l260cb9c4a8f.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bacityfactory.com oppure scrivere a info@bacityfactory.com.