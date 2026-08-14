Cinema Nuovo, ci siamo quasi: mancano 17 giorni per completare le nuove poltrone

Il traguardo è a un passo. La campagna di crowdfunding “Pensiamo solo alle poltrone!”, lanciata da Filmstudio 90 APS per rinnovare le sedute del Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille, ha superato l’89% dell’obiettivo: 27.305 euro raccolti su 30.000, grazie a 372 sostenitori. Restano 17 giorni per chiudere il cerchio.

Non è un semplice restyling. Le 450 poltrone rosse della storica monosala varesina, 250 in platea, 200 in galleria, hanno accompagnato decenni di proiezioni e spettacoli dal vivo, e ora hanno bisogno di essere sostituite: quelle di platea hanno quasi vent’anni, quelle di galleria risalgono agli anni ’80. Al loro posto arriveranno 432 nuove poltrone firmate Cinearredo, installate durante l’estate per farsi trovare pronte alla riapertura di settembre.

Perché serve ancora una mano. Filmstudio 90 ha vinto un bando di Regione Lombardia che copre il 70% dei costi dell’intervento — non solo le poltrone, ma anche parquet, parapetti in vetro, illuminazione e impianto di aerazione, per un totale di quasi 234mila euro di lavori. Ma per accedere al contributo i lavori vanno completati e i fornitori pagati entro ottobre 2026, e il 30% resta comunque a carico dell’associazione. Da qui la scelta di coinvolgere la comunità che da vent’anni frequenta l’unica monosala storica ancora attiva in città, sopravvissuta alla chiusura di Cinema Vittoria, Cinema Politeama e alla trasformazione dell’Impero in multisala.

Le ricompense. Chi sostiene la campagna su Produzioni dal Basso può scegliere tra locandine e manifesti da collezione, una visita guidata alla cabina di proiezione, buoni ingresso, una proiezione privata da programmare personalmente, o addirittura portarsi a casa un pezzo di storia: una vecchia poltrona della galleria. Alcune ricompense — come l’adozione di una poltrona con targhetta dedicata — sono già esaurite, segno di quanto la campagna abbia toccato le corde giuste. Tra i sostenitori più generosi, c’è anche chi ha scelto di portare a casa più di una poltrona per motivi che vanno oltre il collezionismo: un modo per conservare un ricordo, un primo appuntamento, un pezzo della propria storia insieme a quella del cinema.

Diciassette giorni per arrivare a quota 30mila. Mancano meno di 2.700 euro al traguardo: una cifra alla portata, se la rete di soci, spettatori, scuole, associazioni ed enti pubblici che ha già sostenuto Filmstudio 90 in passato — dal salvataggio del 2020 durante la pandemia alla raccolta fondi per bar, bagni e insegna del 2021 — deciderà ancora una volta di esserci.

Sostieni la campagna: produzionidalbasso.com/project/pensiamo-solo-alle-poltrone-1

Filmstudio 90 APS, associazione di cultura cinematografica attiva a Varese dal 1990, gestisce il Cinema Teatro Nuovo dal 2006.