Cinque persone soccorse sul lago a Laveno Mombello, lo scafo imbarcava acqua
L’allarme nel tardo pomeriggio mentre l’imbarcazione cercava di raggiungere la riva. Intervenuti i Vigili del fuoco con mezzi nautici ed elicottero, insieme a un'ambulanza. Allertata anche la Guardia Costiera. Nessuno è stato trasportato in ospedale
Cinque persone sono state soccorse nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto sul Lago Maggiore, a Laveno Mombello, dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovavano ha iniziato a imbarcare acqua mentre cercava di raggiungere la riva.
L’allarme è scattato intorno alle 17.45 nella zona di piazza Europa, con una prima segnalazione che parlava anche di un possibile ribaltamento.
I Vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con mezzi nautici e con l’elicottero. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza ed è stata allertata la Guardia Costiera.
La situazione si è risolta rapidamente, senza conseguenze per le cinque persone coinvolte. Per nessuna di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale.
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