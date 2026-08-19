Cinque persone soccorse sul lago a Laveno Mombello, lo scafo imbarcava acqua

Cinque persone sono state soccorse nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto sul Lago Maggiore, a Laveno Mombello, dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovavano ha iniziato a imbarcare acqua mentre cercava di raggiungere la riva.

L’allarme è scattato intorno alle 17.45 nella zona di piazza Europa, con una prima segnalazione che parlava anche di un possibile ribaltamento.

I Vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con mezzi nautici e con l’elicottero. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza ed è stata allertata la Guardia Costiera.

La situazione si è risolta rapidamente, senza conseguenze per le cinque persone coinvolte. Per nessuna di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale.