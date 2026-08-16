Coldiretti Varese: “Nel Varesotto laghi e agriturismi spingono il turismo internazionale”
La vicinanza con la Svizzera, il richiamo del Lago Maggiore e la presenza di Malpensa rafforzano una vocazione internazionale che porta benefici anche alle aziende agricole e ai piccoli comuni
Mentre sulle principali direttrici italiane prende il via il controesodo di Ferragosto, nel Varesotto la stagione turistica continua tra Lago Maggiore, laghi minori, città, valli e Prealpi. Riscontri positivi arrivano anche dagli agriturismi, sostenuti in particolare dalla presenza dei visitatori stranieri.
Gli stranieri hanno generato il 67,8% delle presenze turistiche complessive in provincia di Varese. Un dato che conferma la forte vocazione internazionale del territorio, favorita dalla vicinanza con la Svizzera, dall’attrattività dei laghi e dalla presenza dell’aeroporto di Malpensa.
Agosto e settembre restano mesi di piena attività
«Per molte località italiane il controesodo segna l’avvicinarsi della conclusione delle ferie, mentre in provincia di Varese agosto e settembre restano mesi di piena attività – Pietro Luca Colombo Presidente Coldiretti Varese -. Il turismo internazionale permette di prolungare la stagione e di ampliare le ricadute su aziende agricole, agriturismi e piccoli comuni».
Il mercato europeo resta quello principale, ma cresce anche l’interesse da parte di visitatori provenienti da Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. A livello lombardo oltre il 70% delle presenze straniere arriva dall’Europa, mentre l’America rappresenta il 13,1%, l’Asia il 7,7% e il Medio Oriente il 5,2%.
Agriturismi tra cucina, degustazioni e territorio
Gli agriturismi del Varesotto intercettano questa domanda proponendo soggiorni, cucina agricola, degustazioni, visite alle aziende, picnic, passeggiate e acquisto diretto dei prodotti.
«La clientela internazionale vuole conoscere l’origine degli ingredienti e assaggiare prodotti realmente legati alla destinazione – Tiffany Bertoni -. L’esperienza in azienda offre un racconto che unisce cibo, persone e paesaggio».
Anche settembre offre nuove occasioni per proseguire la stagione, grazie alle raccolte di fine estate, alla vendemmia, alle lavorazioni dei prodotti agricoli, alle temperature più miti e a una minore concentrazione di visitatori nelle località più frequentate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Maxim59 su Ciclopedonale del Piambello, il traguardo si avvicina: nuovi lavori per completare il percorso dal Ceresio
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.