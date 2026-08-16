Coldiretti Varese: “Nel Varesotto laghi e agriturismi spingono il turismo internazionale”

Mentre sulle principali direttrici italiane prende il via il controesodo di Ferragosto, nel Varesotto la stagione turistica continua tra Lago Maggiore, laghi minori, città, valli e Prealpi. Riscontri positivi arrivano anche dagli agriturismi, sostenuti in particolare dalla presenza dei visitatori stranieri.

Gli stranieri hanno generato il 67,8% delle presenze turistiche complessive in provincia di Varese. Un dato che conferma la forte vocazione internazionale del territorio, favorita dalla vicinanza con la Svizzera, dall’attrattività dei laghi e dalla presenza dell’aeroporto di Malpensa.

Agosto e settembre restano mesi di piena attività

«Per molte località italiane il controesodo segna l’avvicinarsi della conclusione delle ferie, mentre in provincia di Varese agosto e settembre restano mesi di piena attività – Pietro Luca Colombo Presidente Coldiretti Varese -. Il turismo internazionale permette di prolungare la stagione e di ampliare le ricadute su aziende agricole, agriturismi e piccoli comuni».

Il mercato europeo resta quello principale, ma cresce anche l’interesse da parte di visitatori provenienti da Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. A livello lombardo oltre il 70% delle presenze straniere arriva dall’Europa, mentre l’America rappresenta il 13,1%, l’Asia il 7,7% e il Medio Oriente il 5,2%.

Agriturismi tra cucina, degustazioni e territorio

Gli agriturismi del Varesotto intercettano questa domanda proponendo soggiorni, cucina agricola, degustazioni, visite alle aziende, picnic, passeggiate e acquisto diretto dei prodotti.

«La clientela internazionale vuole conoscere l’origine degli ingredienti e assaggiare prodotti realmente legati alla destinazione – Tiffany Bertoni -. L’esperienza in azienda offre un racconto che unisce cibo, persone e paesaggio».

Anche settembre offre nuove occasioni per proseguire la stagione, grazie alle raccolte di fine estate, alla vendemmia, alle lavorazioni dei prodotti agricoli, alle temperature più miti e a una minore concentrazione di visitatori nelle località più frequentate.