ColtivaItalia, Coldiretti Varese: “Meno burocrazia e più forza alle imprese agricole”

Meno burocrazia, più sostegno alle imprese agricole e nuove risorse per favorire innovazione e ricambio generazionale. Sono alcuni dei punti che Coldiretti Varese guarda con favore nel disegno di legge ColtivaItalia, approvato dalla Camera e ora atteso al passaggio finale in Senato.

Il provvedimento mette a disposizione oltre un miliardo di euro per il comparto agricolo, con interventi che spaziano dalla zootecnia ai contratti di filiera, fino al contrasto delle pratiche commerciali sleali.

«Il valore del ColtivaItalia sta nel fatto che interviene su questioni molto concrete», sottolinea Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese. «Per le nostre imprese non basta produrre bene: servono regole più semplici, tempi amministrativi più rapidi e una filiera che riconosca davvero il valore del lavoro agricolo».

Tra le misure più attese c’è la semplificazione amministrativa, con il rafforzamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), che potranno gestire alcune pratiche riducendo tempi e passaggi burocratici.

«Ogni ora sottratta alla burocrazia è un’ora restituita all’impresa», evidenzia il direttore di Coldiretti Varese Luciano Salvadori. «Un tema particolarmente importante anche per le aziende della nostra provincia, spesso a conduzione familiare».

Il disegno di legge prevede inoltre 300 milioni di euro per il settore zootecnico, nuovi strumenti per la tutela dell’origine delle produzioni e risorse dedicate ai giovani agricoltori, con 150 milioni destinati a facilitare l’accesso al credito e alla terra.

«La trasparenza è fondamentale perché il consumatore possa distinguere ciò che è realmente italiano», aggiunge Colombo. «Difendere l’origine significa tutelare allo stesso tempo il reddito degli agricoltori e la libertà di scelta dei cittadini».

Spazio anche all’innovazione tecnologica, con investimenti in agricoltura di precisione, sensoristica e meccatronica, e alla multifunzionalità delle aziende agricole, che potranno ampliare le attività legate all’accoglienza e al turismo rurale.

«Ora occorre completare rapidamente l’iter parlamentare», concludono Colombo e Salvadori. «Le aziende hanno bisogno che queste misure diventino operative in un contesto segnato da costi elevati, instabilità dei mercati e cambiamenti climatici sempre più evidenti».