Controesodo da 24 milioni di veicoli sulle strade d’Italia, scatta il bollino rosso

Oltre 24 milioni di autoveicoli in viaggio su strade e autostrade per il primo vero fine settimana di controesodo dell’estate. Nel weekend che va da venerdì 21 a domenica 23 agosto scatta una massiccia fase di rientro per milioni di italiani diretti verso le grandi città dopo le vacanze, a cui si sommano gli ultimi flussi di partenza. Per far fronte a questa imponente mole di traffico, l’Anas ha potenziato i presidi di controllo sul territorio nazionale e disposto la sospensione temporanea dell’83% dei cantieri attivi sulle principali arterie.

Cantieri sospesi e bollino rosso per il weekend

Le previsioni diffuse dall’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas tracciano il quadro di tre giornate particolarmente critiche sul fronte della viabilità. Il bollettino predisposto da Viabilità Italia indica bollino rosso per il pomeriggio di venerdì 21 agosto, per la mattinata di sabato 22 agosto e per il pomeriggio di domenica 23 agosto, periodi durante i quali la circolazione conoscerà i picchi più elevati sui raccordi e lungo le tratte autostradali.

Per agevolare il flusso delle autovetture ed evitare strozzature, l’azienda ha ridimensionato gli interventi in corso sulle carreggiate. Fino al prossimo 7 settembre rimarranno chiusi o sospesi ben 1.175 cantieri su un totale di 1.414. Sarà inoltre operativo il blocco dei mezzi pesanti, i cui veicoli sopra le 7,5 tonnellate non potranno circolare nella giornata di sabato dalle 8 alle 16 e nella giornata di domenica dalle 7 alle 22.

L’appello di Anas: «Attenzione, prudenza e niente cellulare»

A vigilare sulla rete saranno impegnati circa 2.500 operatori tra tecnici, addetti di esercizio e personale in forza alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale. L’obiettivo primario resta l’assistenza diretta e la gestione immediata degli intoppi lungo l’itinerario.

«Per milioni di italiani – l’appello di Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas – è arrivato il momento di rientrare a casa e riprendere il ritmo della quotidianità, del lavoro e degli impegni di ogni giorno. È proprio in questa fase, però, che dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione alla sicurezza sulle nostre strade. Il desiderio di arrivare rapidamente a destinazione, la stanchezza accumulata durante il viaggio o, semplicemente, la malinconia per la fine delle vacanze non devono mai tradursi in comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri. La prudenza alla guida non è un dettaglio, ma una responsabilità che riguarda ciascuno di noi».

L’azienda sottolinea come la congestione non interesserà soltanto le grandi arterie di scorrimento, ma anche la rete secondaria e i collegamenti in prossimità dei piccoli e grandi centri abitati.

«Rivolgo a tutte e a tutti un invito semplice, ma fondamentale – prosegue l’ad di Anas –: mettersi alla guida con calma, programmare il viaggio, considerare eventuali rallentamenti e rispettare sempre i limiti di velocità e le regole della strada. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. E c’è un’attenzione che voglio ribadire con particolare forza: mai utilizzare il cellulare mentre si è al volante. Una notifica, una telefonata, un messaggio possono aspettare. Alla guida, invece, ogni secondo di distrazione può avere conseguenze irreversibili. Facciamo in modo che il viaggio di rientro sia davvero l’ultimo tratto delle nostre vacanze e non l’inizio di una tragedia. Nulla è più importante della vita. La nostra e quella di chi condivide con noi la strada».

Le direttrici principali e i tratti a rischio congestione

L’aumento dei volumi di traffico riguarderà da vicino la A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra Campania, Basilicata e Calabria, oltre alle statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore”. Flussi elevati si attendono sulle autostrade siciliane A19 e A29, sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, sulla 148 Pontina e sulla SS7 Appia nel Lazio per i rientri verso Roma. Al centro-nord restano osservate speciali la E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, la Aurelia, la Adriatica e, in Lombardia, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, arteria cruciale per i rientri dalla Valtellina e dalle sponde del Lario.