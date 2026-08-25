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Controlli ad alto impatto nell’area delle stazioni a Varese: 60 identificati, due denunce e due avvii di espulsione

L'operazione ha visto l'impiego congiunto di personale della Questura, della Polizia Ferroviaria, dell'Arma dei Carabinieri e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza

Nella mattinata di oggi, 25 agosto 2026, la Polizia di Stato di Varese ha coordinato un servizio interforze ad alto impatto per il contrasto all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti nella zona delle stazioni ferroviarie.

L’operazione ha visto l’impiego congiunto di personale della Questura, della Polizia Ferroviaria, dell’Arma dei Carabinieri e delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza.

Nel corso dei controlli sono state identificate 60 persone. Il bilancio dell’intervento include:

Denunce: due persone, una per ricettazione e l’altra per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.

Espulsioni: due donne irregolari sul territorio nazionale, accompagnate in Questura per l’espulsione immediata.

Provvedimenti e segnalazioni: due persone segnalate per detenzione di stupefacenti e cinque soggetti allontanati con provvedimento amministrativo perché trovati a bivaccare nell’area.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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