Controlli alla stazione di Porto Ceresio: identificate 71 persone nel servizio congiunto delle Polizie locali

Controlli straordinari del territorio nei luoghi più sensibili di Porto Ceresio. Nella giornata di martedì 18 agosto è scattata un’operazione congiunta che ha visto impegnate sul campo le Polizie locali di Porto Ceresio, Arcisate, Lavena Ponte Tresa e Besano, coordinati nell’ambito dell’accordo promozionato dalla Comunità Montana del Piambello per garantire maggiore presidio nei mesi di picco estivo.

L’attività degli agenti si è focalizzata in particolare sulla stazione ferroviaria e sui flussi di viaggiatori in arrivo in paese. Nel corso delle verifiche sono stati controllati tre treni e identificati complessivamente 71 ragazzi. L’intervento ha permesso di dare un segnale concreto di presenza delle istituzioni a seguito dei recenti episodi di cronaca, risse e aggressioni che si sono verificati nelle scorse settimane nella zona.

I risultati dei controlli e il contrasto alle sostanze stupefacenti

Oltre alle verifiche sui passeggeri e alle identificazioni a tutela del decoro e della quiete pubblica, gli agenti hanno accertato una violazione per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, facendo scattare le sanzioni e gli adempimenti previsti dalla legge. L’intervento congiunto si è esteso anche al patrimonio e ai beni pubblici a seguito di precise segnalazioni arrivate dai residenti.

Una sinergia operativa tra i Comuni della Valle

L’iniziativa nasce per rispondere alle criticità tipiche dell’alta stagione, quando i paesi lacustri registrano un forte afflusso di frequentatori e visitatori. La cooperazione intercomunale permette di unire le forze in maniera flessibile, mettendo a fattor comune personale e risorse per intervenire dove c’è più bisogno.

Le reazioni delle amministrazioni locali

Dall’Amministrazione comunale di Porto Ceresio arriva il ringraziamento a tutto il personale della Polizia locale intervenuto, alla Comunità Montana del Piambello e alle giunte dei paesi vicini per la disponibilità mostrata.

«Si tratta di un’attività concreta resa possibile dalla collaborazione tra i nostri Comuni – la nota del Comune di Porto Ceresio –, particolarmente importante in questo momento critico della stagione estiva, nel quale Porto Ceresio sta affrontando un significativo afflusso di persone e alcune problematiche legate alla sicurezza e al rispetto delle regole».

Anche dal Comune di Arcisate ribadiscono il valore della rete tra istituzioni: «La collaborazione tra Enti e Forze di Polizia – spiegano dal gruppo Uniti per Arcisate – rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare il presidio del territorio e garantire maggiore sicurezza a cittadini, visitatori e attività commerciali».

Un approccio condiviso anche dal primo cittadino di Besano: «La collaborazione tra i corpi di Polizia locale sta già producendo i primi risultati concreti – l’intervento di Leslie Mulas, sindaco di Besano –. Questa nuova modalità permette di organizzare e coordinare meglio le attività di controllo, offrendo progressivamente una presenza sempre più efficace su tutto il territorio della valle. La ruota gira: un giorno può aver bisogno Porto, un giorno Besano, un giorno Brusimpiano. L’unione fa la forza e noi ci siamo».