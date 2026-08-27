Controlli alla stazione di Porto Ceresio: secondo servizio straordinario per l’unione delle polizie locali

Un presidio capillare per garantire la sicurezza nei punti nevralgici del territorio e monitorare con attenzione i flussi dei visitatori estivi. Nella giornata di mercoledì 26 agosto è stato portato a termine un nuovo servizio congiunto di controllo straordinario nei pressi della stazione ferroviaria di Porto Ceresio, focalizzato in particolar modo sui treni in arrivo e sul movimento di persone diretto verso il centro cittadino.

Operazione congiunta alla stazione di Porto Ceresio

L’intervento ha visto la partecipazione coordinata degli agenti appartenenti ai comandi di Polizia Locale di Porto Ceresio, Arcisate, Lavena Ponte Tresa e Besano. Le forze dell’ordine hanno operato fianco a fianco nell’area dello scalo ferroviario, garantendo un presidio visibile e puntuale nei momenti di maggiore affluenza del pubblico.

Si tratta del secondo caso di intervento congiunto nella stessa area, dopo quello effettuato a inizio agosto che aveva portato all’identificazione di 71 persone durante le verifiche sui viaggiatori in arrivo sui treni.

La sinergia tra i Comuni della zona

L’iniziativa rappresenta l’applicazione pratica dell’accordo di cooperazione intercomunale stretto dalle diverse amministrazioni locali. L’obiettivo comune è quello di incrementare i livelli di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana in coincidenza con i mesi estivi, periodo in cui il traffico turistico e di pendolari registra un sensibile incremento in tutta la fascia di confine.

Il ringraziamento dell’amministrazione e la prosecuzione del servizio

Al termine dell’operazione, l’amministrazione comunale di Porto Ceresio ha voluto esprime la propria gratitudine alle forze impiegate sul campo per l’attività svolta.

«L’Amministrazione Comunale – il ringraziamento del Comune di Porto Ceresio – ringrazia gli agenti intervenuti e le Amministrazioni comunali di Lavena Ponte Tresa, Arcisate e Besano per la disponibilità e la collaborazione assicurata anche in questa occasione».

L’intervento svolto presso lo scalo ferroviario non rimarrà un episodio isolato. I comandi coinvolti e le rispettive amministrazioni hanno già confermato che l’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, mantenendo attiva la rete di collaborazione strategica tra le Polizie Locali dell’area ceresina e della Valceresio.