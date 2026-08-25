Controlli della Guardia di finanza nel Comasco: 4 lavoratori in nero, 40 irregolarità fiscali e droga sequestrata

Nel mese di agosto il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como, anche in considerazione del notevole afflusso di turisti che interessa ormai costantemente la provincia lariana, ha rafforzato i controlli di prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari, disponendo, soprattutto nel corso dei fine settimana, l’impiego di oltre 150 pattuglie e complessivi 343 militari.

Sono stati controllati 100 esercizi commerciali, 550 veicoli e indentificate 780 persone.

Nei settori bar e ristorazione dislocati su tutto il territorio provinciale sono stati scoperti 4 lavoratori in nero ed 1 irregolare, elevando sanzioni che oscillano da un minimo di 7.800 euro ad un massimo di 46.800 euro. In due casi inoltre è stato notiziato il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

Sono stati, infine, elevati 40 verbali per irregolarità in materia di corrispettivi telematici.

Da controlli sul territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti i finanzieri della Compagnia di Menaggio e della Tenenza di Oria hanno sequestrato oltre 27 grammi di sostanze di varie tipologie, segnalando sette assuntori al Prefetto di Como. Uno di questi si è visto ritirare anche la patente di guida.

Il controllo economico del territorio assicurato dalla Guardia di finanza – intensificato nei mesi estivi e nei contesti di maggior aggregazione sociale e di incremento degli scambi commerciali – è finalizzato a prevenire e contrastare tutte le manifestazioni di illegalità economico-finanziaria, rafforzando la sicurezza dei cittadini, tutelando i lavoratori, i consumatori e l’imprenditoria onesta e per reprimere il grave fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto da parte dei più giovani.