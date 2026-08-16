Controlli in tre locali di Busto Arsizio e Gallarate: irregolarità su igiene, lavoro e sicurezza

La Polizia di Stato di Varese ha effettuato controlli straordinari in tre esercizi pubblici tra Busto Arsizio e Gallarate, riscontrando diverse irregolarità in materia amministrativa, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono state identificate 51 persone e contestati nove illeciti amministrativi.

L’operazione ha interessato due locali di Busto Arsizio e uno di Gallarate ed è stata organizzata con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

A Busto Arsizio controllati due esercizi

Nel primo esercizio di Busto Arsizio gli agenti hanno riscontrato precarie condizioni igienico-sanitarie nell’area bar, oltre ad alcune irregolarità di natura amministrativa.

La situazione rilevata nell’area destinata alla somministrazione sarà segnalata alle autorità sanitarie competenti per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti del caso.

Nel secondo locale bustocco, invece, i controlli hanno fatto emergere diverse omissioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo quanto comunicato dalla Questura, mancavano inoltre le autorizzazioni previste per gli impianti di videosorveglianza e la documentazione relativa all’impatto acustico.

Gli agenti hanno infine accertato la mancata revisione dei presidi antincendio.

A Gallarate trovato un lavoratore senza regolare contratto

Il terzo controllo è stato effettuato in un esercizio pubblico di Gallarate. Anche in questo caso sono state rilevate violazioni relative alla sicurezza e alle autorizzazioni amministrative.

Durante gli accertamenti è emersa inoltre la presenza di personale impiegato senza un regolare contratto di lavoro. La posizione sarà quindi segnalata all’Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti di competenza.

Identificate 51 persone

Il bilancio complessivo dell’operazione è di 51 persone identificate, 13 delle quali risultate con precedenti di polizia.

Sono invece nove gli illeciti amministrativi contestati nell’ambito dei controlli effettuati nei tre esercizi pubblici.