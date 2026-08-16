Controlli in tre locali di Busto Arsizio e Gallarate: irregolarità su igiene, lavoro e sicurezza
La Polizia di Stato di Varese ha effettuato controlli straordinari riscontrando diverse irregolarità in materia amministrativa, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono state identificate 51 persone
La Polizia di Stato di Varese ha effettuato controlli straordinari in tre esercizi pubblici tra Busto Arsizio e Gallarate, riscontrando diverse irregolarità in materia amministrativa, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono state identificate 51 persone e contestati nove illeciti amministrativi.
L’operazione ha interessato due locali di Busto Arsizio e uno di Gallarate ed è stata organizzata con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
A Busto Arsizio controllati due esercizi
Nel primo esercizio di Busto Arsizio gli agenti hanno riscontrato precarie condizioni igienico-sanitarie nell’area bar, oltre ad alcune irregolarità di natura amministrativa.
La situazione rilevata nell’area destinata alla somministrazione sarà segnalata alle autorità sanitarie competenti per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti del caso.
Nel secondo locale bustocco, invece, i controlli hanno fatto emergere diverse omissioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo quanto comunicato dalla Questura, mancavano inoltre le autorizzazioni previste per gli impianti di videosorveglianza e la documentazione relativa all’impatto acustico.
Gli agenti hanno infine accertato la mancata revisione dei presidi antincendio.
A Gallarate trovato un lavoratore senza regolare contratto
Il terzo controllo è stato effettuato in un esercizio pubblico di Gallarate. Anche in questo caso sono state rilevate violazioni relative alla sicurezza e alle autorizzazioni amministrative.
Durante gli accertamenti è emersa inoltre la presenza di personale impiegato senza un regolare contratto di lavoro. La posizione sarà quindi segnalata all’Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti di competenza.
Identificate 51 persone
Il bilancio complessivo dell’operazione è di 51 persone identificate, 13 delle quali risultate con precedenti di polizia.
Sono invece nove gli illeciti amministrativi contestati nell’ambito dei controlli effettuati nei tre esercizi pubblici.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Maxim59 su Ciclopedonale del Piambello, il traguardo si avvicina: nuovi lavori per completare il percorso dal Ceresio
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.