Controlli straordinari in stazione a Porto Ceresio: i Carabinieri identificano cinquanta giovani

Presidio straordinario nel pomeriggio di sabato 29 agosto presso la stazione ferroviaria di Porto Ceresio, dove i Carabinieri hanno effettuato un’articolata attività di prevenzione in concomitanza con l’arrivo dei treni dei viaggiatori. L’operazione ha consentito di monitorare i flussi di passeggeri e garantire la sicurezza in un periodo di forte affluenza turistica per il comune lacustre.

Quattro pattuglie e l’unità cinofila in stazione

L’attività di controllo ha visto l’impiego sul campo di quattro pattuglie dell’Arma. A supporto dei militari ha operato anche il servizio cinofilo, giunto sul posto con l’unità specializzata, il cane “Asta”, per effettuare le verifiche necessarie nei punti di maggiore passaggio dello scalo ferroviario.

Identificati circa cinquanta giovani

Nel corso delle verifiche svolte nel pomeriggio, le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione di circa 50 giovani scesi dai treni o presenti all’interno dell’area ferroviaria. I controlli si sono svolti regolarmente con l’obiettivo di garantire un presidio capillare e preventivo sul territorio comunale.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

L’operazione è stata accolta con favore dalle istituzioni locali, che hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine per la tutela della comunità e dei visitatori. «L’Amministrazione comunale – le parole di ringraziamento della giunta – ringrazia il Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso Porto Ceresio e il Comandante della Stazione Carabinieri di Porto Ceresio, Maresciallo Luigi Scapellato, per la costante collaborazione e presenza sul territorio».

La presenza delle forze dell’ordine nel periodo estivo

Il monitoraggio della stazione ferroviaria rappresenta uno snodo cruciale per la sicurezza locale, specialmente nelle settimane estive caratterizzate da un notevole afflusso di turisti e visitatori diretti verso il ceresio. Un ringraziamento finale è stato rivolto dal Comune a tutti i militari concretamente impegnati nelle operazioni di presidio.