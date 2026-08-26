Controllo del Vicinato a Gallarate, quattro incontri per conoscere il progetto

Quattro incontri nei quartieri di Gallarate per conoscere più da vicino il Controllo del Vicinato, capire come funziona e come aderire al progetto.

Le serate, promosse dal Comune di Gallarate attraverso il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, saranno aperte a tutta la cittadinanza e serviranno a illustrare il funzionamento del progetto, basato sulla collaborazione tra residenti e sulla segnalazione alle autorità di situazioni considerate anomale o sospette.

Il primo appuntamento è in programma martedì 8 settembre alle 20.30 a Sciarè, nella palestra dell’oratorio di via Carlo Cattaneo 25. Si proseguirà martedì 15 settembre a Cascinetta, all’oratorio di via Don Frippo 11; martedì 22 settembre a Moriggia, all’oratorio di via Gramsci 95; e martedì 29 settembre ad Arnate, all’oratorio Don Bosco di via XXII Marzo 44. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.

Alle serate interverranno Alfonso Castellone, referente dell’Associazione Controllo del Vicinato, Marco Trani, comandante della Polizia Locale di Gallarate, Giovanni Langella, vice commissario di Polizia Locale, e l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna.

«Non sono ronde o polizia fai da te»

Uno degli aspetti che l’amministrazione intende chiarire durante gli incontri riguarda il ruolo dei cittadini che aderiscono al progetto. Il Controllo del Vicinato non prevede infatti interventi diretti da parte dei residenti né attività sostitutive di quelle svolte dalle Forze dell’Ordine.

«È importante chiarire subito che il Controllo del Vicinato non significa sostituirsi alle Forze dell’Ordine, organizzare ronde o improvvisarsi investigatori – sottolinea Dall’Igna -. Significa, invece, sviluppare una maggiore attenzione verso ciò che accade nel proprio quartiere, imparare a riconoscere situazioni potenzialmente anomale e favorire una corretta e tempestiva segnalazione agli organi competenti».

Secondo l’impostazione del progetto, dunque, ai cittadini viene chiesto di osservare e segnalare, lasciando alle Forze dell’Ordine il compito di valutare le informazioni ricevute e intervenire quando necessario.

Prevenzione e rapporti tra vicini

Il Comune presenta il Controllo del Vicinato come uno strumento aggiuntivo di prevenzione sul territorio: le segnalazioni raccolte e indirizzate agli organi competenti possono contribuire a portare all’attenzione delle autorità situazioni anomale o criticità nei quartieri.

Accanto all’aspetto legato alla sicurezza, il progetto punta anche a favorire i rapporti tra vicini e la conoscenza del territorio, con particolare attenzione alle persone più fragili e al contrasto dell’isolamento.

«Una pattuglia non può essere contemporaneamente in ogni strada e in ogni quartiere – osserva Dall’Igna -. Per questo una cittadinanza consapevole e organizzata può rappresentare un prezioso alleato delle istituzioni. Non per sostituirsi alla Polizia Locale o alle altre Forze di Polizia, ma per rendere ancora più efficace quella rete di prevenzione e sicurezza che vogliamo continuare a costruire a Gallarate».

Le quattro serate saranno anche l’occasione per ricevere informazioni sulle modalità di adesione al Controllo del Vicinato. La partecipazione agli incontri è libera e aperta a tutti. Per informazioni è possibile scrivere a polizialocale@comune.gallarate.va.it