Coppa Italia: Pro Patria – Club Milano in diretta
Si riaccendono le luci allo "Speroni" per la seconda uscita stagionale dei tigrotti, impegnati per il primo turno di Coppa Italia di Serie D contro la squadra milanese
Seconda uscita stagionale per la Pro Patria che dopo il successo sulla Varesina torna allo “Speroni” per ospitale, per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, il Club Milano. Il liveblog è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
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