Cordoglio per il lavoratore morto in cantiere a Origgio, l’UGL: “Strage inaccettabile”

«Di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro non possiamo limitarci a registrare l’ennesima vittima». È il commento di Paolo Capone, segretario generale dell’UGL, dopo l’incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Origgio, dove un lavoratore di 55 anni ha perso la vita, rimanendo schiacciato da una soletta di cemento.

A nome dell’UGL, Capone ha espresso «il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del lavoratore», tornando a chiedere un rafforzamento delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

«È necessario rafforzare con urgenza il presidio della sicurezza – sottolinea il segretario generale dell’UGL – potenziando i controlli e investendo maggiormente sulla formazione e sulla prevenzione».

Per il sindacato, la sicurezza sul lavoro deve tornare a essere una priorità, attraverso una collaborazione più stretta tra tutti i soggetti coinvolti. «Serve una sinergia sempre più forte tra istituzioni, imprese e parti sociali – afferma Capone – affinché la tutela della salute e della sicurezza diventi parte integrante di ogni attività lavorativa».

Il segretario generale dell’UGL definisce quella delle morti sul lavoro «una strage inaccettabile che continua a spezzare vite e famiglie».

(immagine di repertorio)