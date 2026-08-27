Così aiutiamo il Nepal da Varese e la prova di tenuta dei cedri secolari
I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì in 7 minuti e mezzo
Abbiamo raccolto il racconto di Ngima Sherpa, nepalese che vive a Varese e che raccoglie fondi per il suo popolo, dopo l’alluvione avvenuta nei giorni scorsi sul tetto del mondo, vi diamo conto di una nuova allerta meteo per venerdì mattina, della riapertura del raccordo autostradale di Varese, parliamo anche di cedri secolari, di data center e di molto altro.
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