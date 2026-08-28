Cri Summer Fest: due giorni di festa, prevenzione e solidarietà a Caldana

Una festa che unisce socialità, volontariato, cultura, prevenzione e solidarietà, con attività pensate anche per i più piccoli

Sabato 29 e domenica 30 agosto l’area feste di Caldana, a Cocquio Trevisago, ospiterà il Cri Summer Fest 2026, organizzato dal Comitato del Medio Verbano della Croce Rossa Italiana di Gavirate in collaborazione con Soms Caldana.

Due giornate dedicate a famiglie e cittadini, con musica dal vivo, giochi, face painting, tornei, tombola solidale, stand gastronomico e una mostra fotografica di Ali Daryabeigi. Sabato sera, alle 21, la festa sarà accompagnata dalla musica dal vivo del 3ioGino.

Spazio anche alla sensibilizzazione e alla prevenzione, con dimostrazioni di primo soccorso BLS e, domenica mattina, screening di glicemia e colesterolo.

Un momento particolarmente significativo sarà domenica alle 11.30, quando verranno inaugurati i nuovi mezzi della Croce Rossa, alla presenza delle realtà e delle istituzioni coinvolte.

L’iniziativa coinvolge diverse realtà del territorio, tra cui AISM Varese, Farfalle Lilla e Associazione Con Andrea, con il patrocinio di Provincia di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano, Parco Campo dei Fiori e Comune di Cocquio Trevisago.