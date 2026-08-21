Cunardo e il Varesotto abbracciano il mondo: al via il festival del folklore “Mosaico 2026”

La musica, i costumi e i ritmi di tutto il mondo si preparano a far tappa nel Varesotto per una settimana interamente dedicata alle tradizioni popolari. Dal 25 al 30 agosto prende il via la nuova edizione di “Mosaico – Festival Internazionale del Folklore”, l’evoluzione dello storico evento nato oltre quarant’anni fa a Cunardo. La manifestazione, inserita ufficialmente nel calendario dei festeggiamenti per il Centenario della Provincia di Varese, porterà nei luoghi più affascinanti del territorio delegazioni artistiche da sei nazioni diverse.

Un nuovo nome per una storia lunga oltre quarant’anni

Nato nel 1985 su iniziativa del Gruppo Folkloristico I Tencitt di Cunardo, l’appuntamento cambia veste grafica e nome per riflettere un progetto sempre più ad ampio raggio. Il termine «Mosaico» richiama proprio l’unione di differenti tessere culturalmente uniche che, accostate tra loro, creano un’immagine armonica di dialogo tra i popoli. Nel corso della sua lunga storia, la rassegna ha ospitato rappresentanze da oltre quaranta Paesi e da quasi tutte le regioni d’Italia, costruendo una solida rete di relazioni internazionali fondata sull’impegno e sul lavoro dei volontari.

Sei nazioni sul palco e le tradizioni della terra bosina

Per l’edizione 2026, il programma artistico vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da India, Lituania, Serbia, Marocco, Paraguay e Italia. Oltre ai performer internazionali, la serata d’apertura darà risalto alle tradizioni storiche e popolari della provincia di Varese. Sul palcoscenico si esibiranno insieme agli organizzatori de I Tencitt anche i Bosini di Varese, i Sem Chi Inscì di Laveno Mombello e i Frustatori di Ferno, chiamati ad accogliere idealmente gli ospiti stranieri.

Gli spettacoli approdano nei luoghi simbolo del Varesotto

Una delle novità più rilevanti riguarda la natura diffusa della manifestazione. I vari momenti di spettacolo e incontro toccheranno infatti sedi di pregio storico e artistico dell’intero territorio. Tra le tappe previste figurano il parco di Villa Recalcati a Varese, il Chiostro di Voltorre a Gavirate, la Badia di San Gemolo in Valganna, il Monastero di Cairate e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. L’iniziativa si avvale del sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Camera di Commercio di Varese, Consiglio Regionale della Lombardia e delle amministrazioni comunali coinvolte.

Il programma dal 25 al 30 agosto e la serata a Cunardo

I festeggiamenti prenderanno il via martedì 25 agosto a Varese con la sfilata della «Parata del Folklore» lungo le vie del centro, destinata a concludersi a Villa Recalcati con l’esibizione dei gruppi. Nei giorni successivi la rassegna farà tappa a Malnate, Gavirate, Cairate, Valganna, Sangiano e Leggiuno. Il momento clou si terrà sabato 29 agosto presso la Baita del Fondista a Cunardo, dove si ritroveranno tutti i partecipanti per una grande festa collettiva durante la quale verrà consegnato il premio V.I.C.T. (Valore Identificativo Cultura Tradizione), riconoscimento conferito da IOV Italia, ente accreditato presso l’UNESCO. Il sipario calerà domenica 30 agosto con gli ultimi appuntamenti previsti a Leggiuno e Cairate. Per seguire la manifestazione è stata attivata anche la nuova piattaforma web all’indirizzo www.festivalmosaico.it affiancata dai canali social dedicati.

PROGRAMMA «MOSAICO 2026»

Martedì 25 agosto – Varese

Ore 20.00 | Centro storico

Grande Parata del Folklore

Sfilata dei gruppi internazionali attraverso il centro cittadino.

Ore 21.00 | Villa Recalcati

Esibizione dei gruppi provenienti da: Lituania, India, Serbia, Marocco

Mercoledì 26 agosto

Ore 21.00 | Villa Braghenti – Malnate

Spettacolo folklorico dei gruppi: Marocco, Serbia

Ore 21.00 | Chiostro di Voltorre – Gavirate

Spettacolo folklorico dei gruppi: India, Lituania

Giovedì 27 agosto

Ore 21.00 | Peveranza di Cairate

Spettacolo folklorico dei gruppi: Paraguay, Marocco

Ore 21.00 | Badia di San Gemolo – Valganna

Spettacolo folklorico del gruppo: Lituania

Venerdì 28 agosto

Ore 21.00 | Baita del Fondista – Cunardo

Spettacolo folklorico dei gruppi: Paraguay, Marocco

Per tutta la serata sarà attivo uno stand gastronomico con specialità a tema “Mosaico”.

Ore 21.00 | Villa Braghenti – Malnate

Spettacolo folklorico dei gruppi:India

Ore 21.00 | Villa Fantoni – Sangiano

Spettacolo folklorico del gruppo: Serbia

Ore 21.00 | Bolladello di Cairate

Spettacolo folklorico del gruppo: Lituania

Sabato 29 agosto

Ore 21.00 | Baita del Fondista – Cunardo

Serata di Gala del Festival

Esibizione dei gruppi provenienti da: Lituania, India, Serbia, Marocco, Paraguay, Italia

Consegna del riconoscimento V.I.C.T. (Valore Identificativo Cultura Tradizione) attribuito da IOV Italia.

Per tutta la serata sarà attivo uno stand gastronomico con specialità a tema “Mosaico”.

Domenica 30 agosto

Ore 18.00 | Eremo di Santa Caterina del Sasso – Leggiuno

Spettacolo folklorico dei gruppi: Paraguay, Marocco

Ore 21.00 | Monastero di Cairate

Spettacolo folklorico dei gruppi: India, Lituania, Serbia