Cunardo e il Varesotto abbracciano il mondo: al via il festival del folklore “Mosaico 2026”
Dalla sfilata inaugurale nel centro di Varese alle tappe nei chiostri e nei monasteri della provincia fino alla grande serata di Cunardo con sei nazioni e le associazioni del territorio
La musica, i costumi e i ritmi di tutto il mondo si preparano a far tappa nel Varesotto per una settimana interamente dedicata alle tradizioni popolari. Dal 25 al 30 agosto prende il via la nuova edizione di “Mosaico – Festival Internazionale del Folklore”, l’evoluzione dello storico evento nato oltre quarant’anni fa a Cunardo. La manifestazione, inserita ufficialmente nel calendario dei festeggiamenti per il Centenario della Provincia di Varese, porterà nei luoghi più affascinanti del territorio delegazioni artistiche da sei nazioni diverse.
Un nuovo nome per una storia lunga oltre quarant’anni
Nato nel 1985 su iniziativa del Gruppo Folkloristico I Tencitt di Cunardo, l’appuntamento cambia veste grafica e nome per riflettere un progetto sempre più ad ampio raggio. Il termine «Mosaico» richiama proprio l’unione di differenti tessere culturalmente uniche che, accostate tra loro, creano un’immagine armonica di dialogo tra i popoli. Nel corso della sua lunga storia, la rassegna ha ospitato rappresentanze da oltre quaranta Paesi e da quasi tutte le regioni d’Italia, costruendo una solida rete di relazioni internazionali fondata sull’impegno e sul lavoro dei volontari.
Sei nazioni sul palco e le tradizioni della terra bosina
Per l’edizione 2026, il programma artistico vedrà la partecipazione di gruppi provenienti da India, Lituania, Serbia, Marocco, Paraguay e Italia. Oltre ai performer internazionali, la serata d’apertura darà risalto alle tradizioni storiche e popolari della provincia di Varese. Sul palcoscenico si esibiranno insieme agli organizzatori de I Tencitt anche i Bosini di Varese, i Sem Chi Inscì di Laveno Mombello e i Frustatori di Ferno, chiamati ad accogliere idealmente gli ospiti stranieri.
Gli spettacoli approdano nei luoghi simbolo del Varesotto
Una delle novità più rilevanti riguarda la natura diffusa della manifestazione. I vari momenti di spettacolo e incontro toccheranno infatti sedi di pregio storico e artistico dell’intero territorio. Tra le tappe previste figurano il parco di Villa Recalcati a Varese, il Chiostro di Voltorre a Gavirate, la Badia di San Gemolo in Valganna, il Monastero di Cairate e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. L’iniziativa si avvale del sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Camera di Commercio di Varese, Consiglio Regionale della Lombardia e delle amministrazioni comunali coinvolte.
Il programma dal 25 al 30 agosto e la serata a Cunardo
I festeggiamenti prenderanno il via martedì 25 agosto a Varese con la sfilata della «Parata del Folklore» lungo le vie del centro, destinata a concludersi a Villa Recalcati con l’esibizione dei gruppi. Nei giorni successivi la rassegna farà tappa a Malnate, Gavirate, Cairate, Valganna, Sangiano e Leggiuno. Il momento clou si terrà sabato 29 agosto presso la Baita del Fondista a Cunardo, dove si ritroveranno tutti i partecipanti per una grande festa collettiva durante la quale verrà consegnato il premio V.I.C.T. (Valore Identificativo Cultura Tradizione), riconoscimento conferito da IOV Italia, ente accreditato presso l’UNESCO. Il sipario calerà domenica 30 agosto con gli ultimi appuntamenti previsti a Leggiuno e Cairate. Per seguire la manifestazione è stata attivata anche la nuova piattaforma web all’indirizzo www.festivalmosaico.it affiancata dai canali social dedicati.
l Festival del Folklore di Cunardo diventa “Mosaico” e fa danzare la provincia
PROGRAMMA «MOSAICO 2026»
Martedì 25 agosto – Varese
Ore 20.00 | Centro storico
Grande Parata del Folklore
Sfilata dei gruppi internazionali attraverso il centro cittadino.
Ore 21.00 | Villa Recalcati
Esibizione dei gruppi provenienti da: Lituania, India, Serbia, Marocco
Mercoledì 26 agosto
Ore 21.00 | Villa Braghenti – Malnate
Spettacolo folklorico dei gruppi: Marocco, Serbia
Ore 21.00 | Chiostro di Voltorre – Gavirate
Spettacolo folklorico dei gruppi: India, Lituania
Giovedì 27 agosto
Ore 21.00 | Peveranza di Cairate
Spettacolo folklorico dei gruppi: Paraguay, Marocco
Ore 21.00 | Badia di San Gemolo – Valganna
Spettacolo folklorico del gruppo: Lituania
Venerdì 28 agosto
Ore 21.00 | Baita del Fondista – Cunardo
Spettacolo folklorico dei gruppi: Paraguay, Marocco
Per tutta la serata sarà attivo uno stand gastronomico con specialità a tema “Mosaico”.
Ore 21.00 | Villa Braghenti – Malnate
Spettacolo folklorico dei gruppi:India
Ore 21.00 | Villa Fantoni – Sangiano
Spettacolo folklorico del gruppo: Serbia
Ore 21.00 | Bolladello di Cairate
Spettacolo folklorico del gruppo: Lituania
Sabato 29 agosto
Ore 21.00 | Baita del Fondista – Cunardo
Serata di Gala del Festival
Esibizione dei gruppi provenienti da: Lituania, India, Serbia, Marocco, Paraguay, Italia
Consegna del riconoscimento V.I.C.T. (Valore Identificativo Cultura Tradizione) attribuito da IOV Italia.
Per tutta la serata sarà attivo uno stand gastronomico con specialità a tema “Mosaico”.
Domenica 30 agosto
Ore 18.00 | Eremo di Santa Caterina del Sasso – Leggiuno
Spettacolo folklorico dei gruppi: Paraguay, Marocco
Ore 21.00 | Monastero di Cairate
Spettacolo folklorico dei gruppi: India, Lituania, Serbia
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