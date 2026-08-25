“Da Bach… ai Beatles!”, un quartetto in concerto a Brezzo di Bedero

Un viaggio attraverso oltre due secoli di musica, dalle architetture sonore di Johann Sebastian Bach fino a una delle melodie più celebri firmate da John Lennon e Paul McCartney. Domenica 30 agosto, alle ore 21, a Casa Paolo, in via Baumgartner 10 a Brezzo di Bedero, il Quartetto dell’Ensemble Nuova Cameristica sarà protagonista del concerto “Da Bach… ai Beatles!”, nuovo appuntamento della rassegna “Nuovi Orizzonti Sonori a Casa Paolo”.

Sul palco Gabriele Oliveti e Chiara Oliveti, violini, Stefano Musolino, viola, e Alberto Drufuca, violoncello, musicisti che costituiscono le prime parti dell’Ensemble Nuova Cameristica. Il titolo della serata anticipa lo spirito di un programma pensato come un vero percorso nella storia della musica strumentale: stili contrastanti, atmosfere appartenenti a epoche e mondi differenti, linguaggi che mutano nel corso dei secoli ma accomunati da una costante ricerca della bellezza e della forza espressiva della musica.

Il concerto si aprirà con due Arie per archi di Johann Sebastian Bach, per proseguire con l’Allegro dalla “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart. Seguiranno l’Andante cantabile di Franz Joseph Haydn, il Tempo di Minuetto dal Quartetto Terzo di Luigi Boccherini e l’Andante op. 26 di Ludwig van Beethoven. Il viaggio entrerà quindi nel cuore del Romanticismo con il Lied op. 62 di Felix Mendelssohn, il celeberrimo Liebestraum n. 3 di Franz Liszt e Mailied di Robert Schumann, per approdare alla grande tradizione musicale italiana con l’Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni.

Il Novecento porterà poi il pubblico verso sonorità e atmosfere completamente diverse: dal ragtime di Scott Joplin, con “The Entertainer”, fino alla conclusione affidata a “Yesterday” di John Lennon e Paul McCartney, una delle pagine simbolo della musica dei Beatles. Un itinerario volutamente ampio, capace di mettere in dialogo il repertorio classico con linguaggi entrati nell’immaginario musicale contemporaneo e di mostrare come, oltre le differenze di stile e di epoca, la capacità della musica di comunicare emozioni rimanga immutata.

Il Quartetto dell’Ensemble Nuova Cameristica

Il quartetto nasce dalle prime parti dell’Ensemble Nuova Cameristica, formazione fondata nel 1989 e protagonista, nel corso della propria attività, di oltre 700 concerti in tutto il mondo. L’Ensemble riunisce musicisti di consolidata esperienza cameristica e orchestrale, docenti di conservatorio e componenti di prestigiose formazioni italiane, affiancando alla propria attività anche la valorizzazione di giovani strumentisti vincitori di concorsi nazionali e internazionali. Nel corso degli anni la Nuova Cameristica si è esibita in importanti sedi internazionali, dalla Sala Grande del Conservatorio di Milano e di Napoli alla Victoria Symphony Hall di Singapore, dai teatri di Nîmes e Carcassonne ai Festival di Dubrovnik e Zagabria, dall’Auditorium di Milano all’Auditorium for Performing Arts di Hong Kong.

La sua attività è stata sostenuta e riconosciuta, tra gli altri, dal Ministero degli Esteri, dal Ministero del Lavoro, dall’Unione Europea, dall’ONU e dalla Regione Lombardia. Particolarmente ampia anche l’attività discografica, che comprende il ciclo completo delle Sinfonie giovanili di Giovanni Battista Sammartini, opere di Lorenzo Perosi e importanti pagine del repertorio sacro.

Nuovi Orizzonti Sonori

Il concerto rientra nella stagione “Nuovi Orizzonti Sonori”, iniziativa dell’Associazione Cameristica di Varese, progetto che nasce con l’obiettivo di avvicinare pubblici diversi attraverso un’offerta musicale capace di mettere in relazione repertori, generazioni e territori. La rassegna propone la musica anche come occasione di scoperta e valorizzazione dei luoghi, creando momenti di incontro nei quali qualità artistica, partecipazione culturale e attenzione alla comunità possano convivere. L’appuntamento di Casa Paolo interpreta pienamente questa vocazione: attraversare epoche e linguaggi differenti per ritrovare, da Bach fino ai Beatles, quel filo comune rappresentato dalla ricerca della Bellezza attraverso la musica.

Domenica 30 agosto 2026 – ore 21

Casa Paolo Via Baumgartner 10 – Brezzo di Bedero (VA)

Quartetto Nuova Cameristica

Gabriele Oliveti, violino

Chiara Oliveti, violino

Stefano Musolino, viola

Alberto Drufuca, violoncello

“Da Bach… ai Beatles!”, rassegna Nuovi Orizzonti Sonori a Casa Paolo

Nuovi Orizzonti Sonori è un’iniziativa dell’Associazione Cameristica di Varese,

realizzata con il contributo della Regione Lombardia, del Comune di Brezzo di Bedero e

del Comune di Varese.