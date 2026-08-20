Da Como a Sarigo sulle orme dei santi: la fiaccolata dei ragazzi della Valtravaglia

Da Como a Sarigo “sulle orme dei santi”: a partire dalla figura di don Roberto Malgesini, “sacerdote felice”, si muoveranno i passi dei preadolescenti e degli adolescenti delle parrocchie della Valtravaglia che sabato 22 agosto correranno a staffetta sulla strada da Como a Sarigo (Castelveccana) con la fiaccola che accenderà il pallone di San Genesio.

Arriveranno alle ore 20.45 al lavatoio di Sarigo, per poi pregare insieme il vespro a San Genesio e rinnovare la tradizione del globo. A seguire un momento dolce e indovinelli a premi. Causa il perdurare delle condizioni meteo, non sarà possibile accendere il tradizionale falò davanti alla chiesa. È comunque una bella occasione per ammirare il suo interno con i ritrovati e restaurati affreschi, datati 1511, opera di Guglielmo da Montegrino, pittore molto attivo nella zona: mostrano un’Ultima Cena, San Martino che dona il mantello al povero, i santi Rocco e Sebastiano e un Cristo nella mandorla mistica fra gli angeli; i vizi e le virtù.

L’ultima cena è pressoché completa come i due riquadri laterali di San Martino che dona il mantello al povero e dei Santi Rocco e Sebastiano.

Per iscrizioni e info sulla fiaccolata Tiziano 328 1598 778.