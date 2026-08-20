Da Ferno a Rai1: la storia d’amore di Adriana e Riccardo conquista Unomattina

La storia d’amore di Adriana Laganà e Riccardo Tomaino, raccontata nei mesi scorsi su VareseNews, ha raggiunto il grande pubblico della televisione nazionale.

Durante la puntata di Unomattina andata in onda il 20 agosto su Rai1, il conduttore Alessandro Greco ha dedicato uno spazio all’emozionante vicenda dei due sessantunenni di Ferno, capaci di ritrovarsi e coronare il loro sogno dopo oltre quarant’anni di separazione.

La vicenda affonda le sue radici negli anni delle scuole medie a Cirò Marina, in provincia di Crotone. È qui che tra i due scoccò il primo sentimento giovanile, interrotto però dall’intervento dei familiari.

«Ci siamo conosciuti da giovanissimi, alle scuole medie, nel nostro paesino, a Cirò Marina, in provincia di Crotone e ci siamo innamorati immediatamente. Siamo stati insieme per tre anni, vivendo momenti felici e legandoci profondamente», raccontava Adriana Laganà a VareseNews.

I genitori della donna, non approvando la relazione, decisero infatti di mandarla in collegio per allontanarla dal ragazzo. Riccardo provò a cercarla senza successo, ignorando le cause di quella improvvisa scomparsa.

«Iniziai ad andare a cercarla sotto casa, ad attenderla in paese, ma di Adriana non seppi più nulla. Nessuno mi dava notizie, nessuno aveva informazioni per me», ricordava Riccardo Tomaino.

Dopo decenni di vite separate, matrimoni finiti e percorsi differenti, i due si sono riavvicinati grazie ai social network e a una serie di casualità, fino a ritrovarsi entrambi liberi da legami sentimentali.

«Ci siamo rincontrati a distanza di tempo e finalmente, single entrambi, ci siamo fermati e ci siamo guardati negli occhi, ritrovando l’intesa di quando eravamo ragazzi», raccontavano i due protagonisti.

Durante l’appuntamento televisivo su Rai1, la loro vicenda è stata analizzata dagli ospiti presenti per approfondire il valore dei legami affettivi nel tempo. In studio era presente la psicologa Anna Maria Giannini, mentre in collegamento è intervenuto il filosofo e scrittore Stefano Zecchi.