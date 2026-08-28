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Gallarate/Malpensa

Da Malpensa a Milano: anche le piccole spedizioni viaggiano sul Malpensa Express

L'iniziativa rientra nel progetto europeo Olga e punta a combinare il trasporto su rotaia con veicoli elettrici per la distribuzione urbana dei piccoli carichi nell'area metropolitana

malpensa milano olga

Un nuovo modello di trasporto sostenibile prende forma sull’asse tra lo scalo varesino e il capoluogo lombardo. Con l’ultimo test eseguito con successo dopo quello di fine luglio, prosegue la sperimentazione Spot (Smart Parcels On Train), un’iniziativa che unisce ferrovia e mobilità elettrica per movimentare piccole merci tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il centro di Milano. Il progetto rientra nel programma europeo Olga (hOListic & Green Airports), sostenuto dall’Unione Europea per promuovere la decarbonizzazione nei trasporti aeroportuali e urbani.

Promossa e coordinata da Sea, l’operazione ha visto la collaborazione di Dhl Express Italy e di diverse società del Gruppo Fnm, tra cui Malpensa Intermodale, Malpensa Distripark, Ferrovienord, E-Vai e Trenord. L’obiettivo principale è testare l’efficacia della rete ferroviaria esistente per la consegna delle spedizioni, sfruttando le corse dei treni a bassa affluenza e riducendo l’impatto del traffico su strada.

Il percorso della spedizione e l’incastro con i viaggiatori

La simulazione ha riprodotto l’intero tragitto di una consegna urbana partendo dall’hub di Dhl Express Italy a Malpensa. Da qui la merce, trasportata da un veicolo elettrico, è giunta alla stazione ferroviaria del Terminal 1 per essere imbarcata sul treno Malpensa Express di Trenord diretto a Milano Cadorna. Per evitare qualsiasi disagio ai passeggeri, i test hanno impiegato corse in partenza prima delle 6 del mattino, verificando la disponibilità dello spazio bagagli e rispettando le condizioni generali di trasporto del servizio aeroportuale.

Una volta arrivato alla stazione di Milano Cadorna, il carico è stato trasferito su un secondo mezzo a emissioni zero di E-Vai per la consegna finale presso il punto Dhl Express Italy di via Mosè Bianchi 99. Un processo integrato che punta a rendere il trasporto merci sempre più snello e pulito.

Meno camion su strada e valorizzazione delle infrastrutture

L’iniziativa vuole valutare l’uso dei collegamenti ferroviari esistenti per ampliare le funzioni dello scalo di Malpensa, rafforzandone il ruolo di piattaforma logistica intermodale a servizio del territorio. Tra i benefici attesi figurano la diminuzione del trasporto su gomma, il calo delle emissioni di CO₂ e il decongestionamento della viabilità lungo l’asse tra lo scalo e la città.

I dati raccolti durante i test serviranno ora ad analizzare le condizioni operative necessarie per un eventuale sviluppo futuro. L’esperienza condotta a Malpensa potrà inoltre fare da apripista per essere replicata in altri contesti aeroportuali e urbani, confermando l’impegno verso modelli di trasporto efficienti e sostenibili.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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