Da Milano a Matera con Tommaso Sacchi: un viaggio in Italia per scoprire la bellezza

Sentirsi ovunque a casa propria, potrebbe partire da questa riflessione la consapevolezza che viaggiare è allontanarsi da ciò che conosciamo per imparare a guardare il mondo, e anche casa nostra, con occhi diversi. Il libro “Negli occhi la bellezza” (Mondadori) di Tommaso Sacchi è un viaggio in sedici tappe attraverso l’Italia, pensato per invitare i più giovani a scoprire arte, natura, storia e cultura con curiosità e meraviglia. Il libro sarà protagonista di un incontro con l’autore venerdì 11 settembre alle 18.30 a Materia, lo spazio libero di VareseNews a Castronno.

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Accompagnato dalle illustrazioni di Elisa Macellari fumettista italo – thailandese, è insieme un libro, una guida e un piccolo manuale di viaggio. Al centro ci sono sedici luoghi scelti da nord a sud della Penisola, tra grandi città d’arte, monumenti e paesaggi naturali, raccontati attraverso storie, curiosità e attività che invitano ragazzi e famiglie a fare esperienza diretta di ciò che incontrano.

Un Grand Tour contemporaneo per i più giovani

L’idea richiama quella del Grand Tour, il lungo viaggio di formazione che per secoli portò in Italia giovani provenienti da diversi Paesi europei, attratti dalla storia, dall’arte e dalla cultura della Penisola. Sacchi ne propone una versione contemporanea e pensata soprattutto per chi non ha ancora compiuto 16 anni. I luoghi scelti, dalla Valle d’Aosta alla Basilicata, dal Veneto alla Sicilia, hanno anche un legame con la storia personale dell’autore, oggi assessore alla Cultura del Comune di Milano. Sacchi li ha infatti conosciuti da ragazzo e, con il passare degli anni, quelle esperienze gli hanno confermato una convinzione maturata fin dall’infanzia: «Il nostro Paese è incredibile, unico, ricchissimo di storia e tradizioni».

Il viaggio comincia proprio da Milano, città natale dell’autore, raccontata andando oltre l’immagine della città della «nebbia, gli uffici, i tram che sferragliano sulle rotaie». Ci sono il Castello, il Duomo, i Navigli e i musei, prima di proseguire verso alcune delle più celebri città d’arte italiane.

Da Venezia a Matera, un’Italia da scoprire con tutti i sensi

Le sedici tappe conducono così a Venezia, Firenze, Roma e Napoli, ma anche tra le Dolomiti, i Sassi di Matera e Paestum. Luoghi molto diversi tra loro, alcuni conosciuti in tutto il mondo e tutelati dall’Unesco, che diventano il punto di partenza per scoprire non soltanto la loro storia, ma anche ciò che li circonda. A ogni tappa i giovani viaggiatori sono invitati ad approfondire origini e caratteristiche dei luoghi visitati, lasciando spazio anche alla loro dimensione contemporanea. Sapori, musica, attività ed esperienze nei dintorni trasformano così la visita in qualcosa che coinvolge più sensi e invita a osservare con maggiore attenzione.

Il risultato è un libro rivolto ai ragazzi ma capace di parlare anche agli adulti. Un invito a viaggiare senza fretta e, soprattutto, a recuperare uno sguardo curioso davanti a luoghi che, proprio perché celebri o familiari, qualche volta rischiamo di non osservare più davvero. Un Grand Tour contemporaneo pensato per chi non ha ancora compiuto 16 anni, ma capace di ricordare anche agli adulti quanto sia importante osservare con curiosità il patrimonio artistico e naturale italiano

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