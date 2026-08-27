Varese News

Varese Laghi

Da settembre chiude la piazzola dei rifiuti di Comabbio, la raccolta si sposta a Mercallo

Una soluzione temporanea per permettere una serie di interventi di adeguamento e di ampliamento del sito di raccolta

Generico 24 Aug 2026

La piazzola ecologica di Comabbio in via Labiena, accanto al cimitero, chiuderà a partire dal primo settembre 2026. Per conferire i rifiuti, i cittadini dovranno recarsi al centro di raccolta di Mercallo in via Torino. L’amministrazione comunale di Comabbio spiega che il trasferimento temporaneo è stato deciso per permettere una serie di interventi di riqualificazione e che sarà temporaneo.

Nel periodo estivo – dal primo aprile al 30 settembre – sarà possibile conferire i rifiuti al centro di raccolta di Mercallo il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30.

Durante il periodo invernale – dal primo ottobre al 31 marzo – il centro sarà aperto il martedì dalle 15:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Per accedere al centro di raccolta è necessaria la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 800128064 o scrivere una mail all’indirizzo info.gestore@convenzionerifiutisesto.it.

La chiusura della piazzola ecologica di Comabbio è stata una scelta presa dall’amministrazione comunale per svolgere alcuni lavori di ripristino e ampliamento in vista anche dei grossi interventi viabilistici che interesseranno il vicino incrocio con la statale.

«Si tratta – spiega il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano – di un intervento necessario per adeguare la piazzola alle normative vigenti. Come amministrazione ci eravamo subito messi al lavoro per trovare un’alternativa e avevamo avviato le trattative con Mercallo per utilizzare temporaneamente il loro centro di raccolta. Il progetto per la piazzola di Comabbio prevede l’allargamento dell’area e la sua messa in sicurezza. L’opera punta a riqualificare l’area anche in vista della nuova rotatoria che verrà realizzata al posto del vicino incrocio semaforico sulla statale. I lavori dovrebbero venire completati entro due anni».

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Alessandro Guglielmi
alessandro.guglielmi@varesenews.it

 

Sostenere VareseNews vuol dire sostenere l'informazione "della porta accanto". Quell'informazione che sa quanto sia importante conoscere e ascoltare il territorio e le persone che lo vivono.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Agosto 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.