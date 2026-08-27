Da settembre chiude la piazzola dei rifiuti di Comabbio, la raccolta si sposta a Mercallo

La piazzola ecologica di Comabbio in via Labiena, accanto al cimitero, chiuderà a partire dal primo settembre 2026. Per conferire i rifiuti, i cittadini dovranno recarsi al centro di raccolta di Mercallo in via Torino. L’amministrazione comunale di Comabbio spiega che il trasferimento temporaneo è stato deciso per permettere una serie di interventi di riqualificazione e che sarà temporaneo.

Nel periodo estivo – dal primo aprile al 30 settembre – sarà possibile conferire i rifiuti al centro di raccolta di Mercallo il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30.

Durante il periodo invernale – dal primo ottobre al 31 marzo – il centro sarà aperto il martedì dalle 15:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Per accedere al centro di raccolta è necessaria la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 800128064 o scrivere una mail all’indirizzo info.gestore@convenzionerifiutisesto.it.

La chiusura della piazzola ecologica di Comabbio è stata una scelta presa dall’amministrazione comunale per svolgere alcuni lavori di ripristino e ampliamento in vista anche dei grossi interventi viabilistici che interesseranno il vicino incrocio con la statale.

«Si tratta – spiega il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano – di un intervento necessario per adeguare la piazzola alle normative vigenti. Come amministrazione ci eravamo subito messi al lavoro per trovare un’alternativa e avevamo avviato le trattative con Mercallo per utilizzare temporaneamente il loro centro di raccolta. Il progetto per la piazzola di Comabbio prevede l’allargamento dell’area e la sua messa in sicurezza. L’opera punta a riqualificare l’area anche in vista della nuova rotatoria che verrà realizzata al posto del vicino incrocio semaforico sulla statale. I lavori dovrebbero venire completati entro due anni».