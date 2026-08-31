Da Torba e Castiglione Olona: domenica 20 settembre la camminata lungo il fiume

Una camminata guidata aperta a tutti di circa sette chilometri tra andata e ritorno per scoprire il patrimonio artistico e le testimonianze industriali lungo il corso dell’Olona

Un’escursione a piedi lungo gli argini del fiume Olona condurrà i partecipanti alla scoperta delle testimonianze storiche, artistiche e industriali racchiuse nel territorio valligiano. Domenica 20 settembre, con partenza fissata alle ore 10.00, si terrà l’evento dal titolo “Lungo il fiume: passeggiata tra Monastero di Torba e Castiglione Olona”, una camminata guidata aperta a tutti e pensata per unire la bellezza della natura al fascino del patrimonio locale.

Una dolce camminata nel fondovalle dell’Olona

L’appuntamento prenderà il via dal Monastero di Torba, punto di ritrovo designato per tutti i partecipanti prima della partenza lungo i sentieri del fondovalle.

Il tracciato seguirà il corso del fiume Olona per una prima tratta di circa 3 chilometri, offrendo uno scorcio suggestivo sul paesaggio naturale che caratterizza la valle.

L’arrivo al borgo rinascimentale di Castiglione Olona

Attraversando i sentieri immersi nel verde, l’itinerario a piedi permetterà di raggiungere il piccolo borgo di Castiglione Olona, celebre per il suo valore storico e artistico legato all’epoca rinascimentale.

L’iniziativa offrirà l’occasione per compiere un vero e proprio viaggio nel tempo, spaziando dalle testimonianze del passato più antico fino ai segni lasciati dall’archeologia industriale lungo il corso d’acqua.

Caratteristiche dell’itinerario e durata dell’evento

La passeggiata è stata ideata per risultare accessibile a camminatori di ogni livello e alle famiglie con bambini, grazie a un percorso privo di particolari difficoltà tecniche.

L’attività si svolgerà nell’arco di mezza giornata e prevede uno sviluppo complessivo di circa 7 chilometri considerando sia il tragitto di andata sia quello di ritorno al punto di partenza.

Le informazioni utili per la partecipazione

L’escursione rappresenta una delle proposte per vivere e riscoprire gli spazi naturali del territorio a passo lento, osservando da vicino le peculiarità architettoniche del comprensorio.

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di presentarsi al punto di ritrovo al Monastero di Torba con un abbigliamento comodo e calzature adatte alle camminate all’aperto.