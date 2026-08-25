Da Varese alla Catalogna: gli Skorpions al torneo internazionale di Granollers per iniziare la stagione
La storica società biancorossa aveva lanciato una raccolta fondi per poter partecipare: tra il 29 e il 30 agosto sarà una delle otto formazioni impegnate in campo
Un sogno inseguito da qualche mese, oggi diventa realtà. Gli Skorpions Varese, storica formazione di quello che ora si chiama powerchair hockey (la specialità per atleti con disabilità, simile all’hockey, che si disputa però su carrozzine elettriche) nel prossimo weekend disputerà il torneo internazionale di Granollers, in Spagna. Un’occasione per fare esperienza in ambito internazionale ma anche il risultato di una campagna di crowdfunding sul territorio che ha dato i suoi frutti.
La raccolta fondi ha permesso agli “Scorpioni” di coprire una parte dei costi di una trasferta di questo tipo, e quindi per prima cosa la società che ha sede a Besnate e che fino a oggi ha vinto ben cinque scudetti, vuole ringraziare tutti coloro che si sono mossi per permettere alla squadra di viaggiare. Alla gratitudine per sostenitori e sponsor (compreso il gruppo Mastini Forever, tifosi dell’HCMV) si unisce ora l’impegno sul campo: il 4° Dracs International Tournament è infatti un evento rilevante dal punto di vista agonistico, con otto squadre da tutta Europa a contendersi il titolo.
Oltre agli Skorpions ci saranno i padroni di casa dei Dracs CEA, gli italiani Macron Warriors Sabbioneta, Dream Team Milano e Sharks Monza, i belgi di APHC, i tedeschi Nording Bulls e i New Cavaliers della Repubblica Ceca. Le partite si disputeranno sul campo del Pavelló Poliesportiu de Can Bassa di Granollers, in Catalogna, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto.
I biancorossi affronteranno, nel proprio girone, i belgi dell’APHC (che riuniscono giocatori locali e danesi), gli storici rivali tricolori degli Sharks Monza e i Nording Bulls tedeschi che schierano giocatori già nel giro della nazionale di Germania. Insomma, un appuntamento tosto anche sotto il profilo sportivo in vista del campionato italiano che inizierà a ottobre (contro Sabbioneta).
In Spagna gli Skorpions schiereranno la formazione con alcune novità inserite per il campionato 2026-27 come i nuovi arrivi Kaleq Hassani e Alessandro Franzò: il primo è nazionale svizzero come Nelson Braillard (i due hanno vinto il Mondiale in Finlandia), il secondo è invece parte dell’Italia che ha vinto il bronzo iridato. A loro si aggiungeranno Paul Emmering e Alexander Ibsen, confermati in biancorosso per la prossima stagione e portatori di ulteriore esperienza internazionale mentre non sarà della partita il neoacquisto Daniele Cannioto, proveniente da Genova.
Gli Skorpions raggiungeranno la Catalogna il 27 e prima di scendere in campo visiteranno Barcellona, per condividere un’esperienza insieme e vivere una dimensione di turismo accessibile, autonomia e vita indipendente. Poi spazio allo sport con l’obiettivo di ben figurare, come del resto è prassi per il team varesino.
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