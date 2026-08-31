Dai pneumatici al cestello della lavatrice: maxi operazione di pulizia del lago a Lugano
Oltre 60 volontari tra subacquei e aiuti a terra si sono ritrovati al Parchetto Lanchetta per recuperare una vasta mole di spazzatura dai fondali e sensibilizzare la cittadinanza
Oltre 60 persone tra subacquei, apneisti e aiutanti da terra sono scese in campo per restituire decoro alle acque del Ceresio. L’operazione di pulizia straordinaria si è svolta domenica 30 agosto nello specchio d’acqua e lungo la riva adiacente al Parchetto Lanchetta di Lugano, portando a galla una grande quantità di rifiuti accumulati sul fondo del lago.
L’azione dei sub e la rete delle associazioni
L’iniziativa è stata promossa da ASFOPUCE, l’Associazione Fondali Puliti del Ceresio, realtà da tempo attiva nel promuovere eventi di eco-volontariato sul territorio. Tutti i materiali recuperati durante le immersioni sono stati raggruppati in una benna messa a disposizione gratuitamente dalla ditta Puricelli SA, garantendo così il successivo e corretto smaltimento dei scarti.
L’edizione 2026 ha registrato una partecipazione particolarmente ampia grazie alla sinergia con numerose associazioni e realtà partner. Tra le sigle coinvolte figurano The SeaCleaners, l’associazione svizzero-tedesca Abfalltaucher, il Museo della pesca di Caslano, Piano A Caslano, Sea Shepherd, oltre al gruppo dei subacquei di Porto Ceresio e a tanti singoli cittadini e simpatizzanti.
L’interesse dei cittadini sul lungolago
L’intervento ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e visitatori lungo la riva. Molte famiglie con bambini hanno osservato i subacquei mentre riportavano a galla a fatica pesanti copertoni ricoperti di fango e incrostazioni di molluschi, poi trasportati sui pontili e depositati nel container. L’evento è diventato anche un momento di confronto intergenerazionale, tra gli anziani pronti a rievocare il lago del passato e i giovani intenti a chiedere informazioni per unirsi alle prossime uscite di pulizia.
Il bilancio del materiale recuperato
Il bilancio finale dell’operazione ha restituito un’immagine dai due volti: da un lato il grande entusiasmo dei volontari, dall’altro la presenza diffusa di spazzatura, in particolare plastica, depositata sui fondali. Tra i rifiuti riemersi si contano anche diversi oggetti singolari, come un casco da moto, il cestello di una lavatrice, un arpione, cartelli stradali, vecchi CD e giocattoli.
A conclusione della mattinata di lavoro, il Comune di Lugano ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i partecipanti offrendo un pranzo condiviso per chiudere la giornata con un momento di convivialità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.