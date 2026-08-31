Dai pneumatici al cestello della lavatrice: maxi operazione di pulizia del lago a Lugano

Oltre 60 persone tra subacquei, apneisti e aiutanti da terra sono scese in campo per restituire decoro alle acque del Ceresio. L’operazione di pulizia straordinaria si è svolta domenica 30 agosto nello specchio d’acqua e lungo la riva adiacente al Parchetto Lanchetta di Lugano, portando a galla una grande quantità di rifiuti accumulati sul fondo del lago.

Galleria fotografica A Lugano una giornata di pulizia per i fondali del Ceresio 4 di 10

L’azione dei sub e la rete delle associazioni

L’iniziativa è stata promossa da ASFOPUCE, l’Associazione Fondali Puliti del Ceresio, realtà da tempo attiva nel promuovere eventi di eco-volontariato sul territorio. Tutti i materiali recuperati durante le immersioni sono stati raggruppati in una benna messa a disposizione gratuitamente dalla ditta Puricelli SA, garantendo così il successivo e corretto smaltimento dei scarti.

L’edizione 2026 ha registrato una partecipazione particolarmente ampia grazie alla sinergia con numerose associazioni e realtà partner. Tra le sigle coinvolte figurano The SeaCleaners, l’associazione svizzero-tedesca Abfalltaucher, il Museo della pesca di Caslano, Piano A Caslano, Sea Shepherd, oltre al gruppo dei subacquei di Porto Ceresio e a tanti singoli cittadini e simpatizzanti.

L’interesse dei cittadini sul lungolago

L’intervento ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e visitatori lungo la riva. Molte famiglie con bambini hanno osservato i subacquei mentre riportavano a galla a fatica pesanti copertoni ricoperti di fango e incrostazioni di molluschi, poi trasportati sui pontili e depositati nel container. L’evento è diventato anche un momento di confronto intergenerazionale, tra gli anziani pronti a rievocare il lago del passato e i giovani intenti a chiedere informazioni per unirsi alle prossime uscite di pulizia.

Il bilancio del materiale recuperato

Il bilancio finale dell’operazione ha restituito un’immagine dai due volti: da un lato il grande entusiasmo dei volontari, dall’altro la presenza diffusa di spazzatura, in particolare plastica, depositata sui fondali. Tra i rifiuti riemersi si contano anche diversi oggetti singolari, come un casco da moto, il cestello di una lavatrice, un arpione, cartelli stradali, vecchi CD e giocattoli.

A conclusione della mattinata di lavoro, il Comune di Lugano ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i partecipanti offrendo un pranzo condiviso per chiudere la giornata con un momento di convivialità.