Dal buio alla rinascita: la storia di Alessia e Charlie, «Mi ha insegnato a vivere il presente»

In occasione della Giornata mondiale del cane, celebrata mercoledì 26 agosto, la redazione ha raccolto le storie e le avventure vissute dai lettori insieme ai propri amici a quattro zampe. Tra i racconti arrivati spicca quello di Alessia e del suo golden retriever Charlie, un legame profondo nato in un momento complesso e consolidato attraverso prove difficili.

Qual è il nome del tuo cane (o i nomi se ne hai più di uno)? Di che razza è/sono?

Charlie.

Quando vi siete incontrati per la prima volta? Come è diventato parte della tua famiglia?

Fin da bambina ho sempre desiderato avere un cane e sono sempre stata affascinata dai Golden Retriever, per la loro eleganza, la loro simpatia e soprattutto per il loro carattere dolce e buono con tutti. Per varie circostanze, però, non avevo mai potuto realizzare questo desiderio.

Poi, in un periodo particolarmente difficile della mia vita, nel 2024 ho deciso di guardarmi intorno e di cercare finalmente quel compagno che avevo sempre sognato. Dopo diversi incontri, ho conosciuto Charlie: un cucciolo innocente e dolcissimo che, con un solo sguardo, è riuscito a farmi dimenticare per un momento tutti i miei problemi e a conquistare completamente il mio cuore.

Da quel giorno ho capito che non ero stata io a scegliere Charlie: in qualche modo, era stato lui a scegliere me. E così, quasi naturalmente, è diventato parte della mia famiglia e una presenza speciale nella mia vita.

In che modo la presenza del tuo cane ha cambiato le tue abitudini quotidiane o il tuo stile di vita?

La presenza di Charlie ha cambiato profondamente le mie abitudini quotidiane. Prima tendevo a vivere molto di più seguendo i miei ritmi, mentre con lui ho imparato a organizzare le mie giornate anche in funzione dei suoi bisogni. Le passeggiate sono diventate un appuntamento quotidiano e mi hanno portato a stare più spesso all’aria aperta e a vivere con maggiore calma il tempo che prima trascorrevo diversamente.

Ma il cambiamento più grande è stato emotivo: Charlie mi ha insegnato a vivere maggiormente il presente. La sua allegria, il suo entusiasmo anche per le piccole cose e il suo affetto incondizionato hanno reso le mie giornate più serene. Oggi non immagino più la mia quotidianità senza di lui: non è semplicemente un cane, ma una parte importante della mia vita e della mia famiglia.

Qual è la qualità o il “superpotere” del tuo cane che ti sorprende ogni giorno?

Anche se dicono che i cani non sorridano davvero, Charlie sembra farlo sempre! Il suo “sorriso” è una delle cose che mi conquista ogni giorno.

Ha poi un altro superpotere: con le sue espressioni buffe e i suoi comportamenti riesce a strapparmi un sorriso anche quando sono giù. E i suoi occhi… quelli conquistano proprio tutti, persino le persone che normalmente non amano i cani.

È anche un ottimo nuotatore e adora l’acqua, ma credo che il suo talento più grande rimanga quello di portare allegria ovunque vada e di far sentire speciali le persone che incontra.

Qual è il suo gioco preferito o la cosa che lo rende più felice in assoluto?

Il gioco preferito di Charlie è una pallina gialla che suona. È letteralmente la cosa che mette al primo posto… persino prima del cibo! Assurdo, vero?

Potrebbe passare ore a giocare con quella pallina: basta sentirne il rumore e si accende subito, pronto a correre e a giocare.

poi un altra cosa è stare al mare e nuotare. Potrebbe passare ore in acqua, senza mai stancarsi. E la cosa più buffa è che può farlo anche da solo: l’importante è nuotare! Vederlo così felice, completamente immerso nella sua passione, è davvero uno spettacolo.

Qual è il vostro luogo del cuore in provincia di Varese (un parco, un sentiero, un lago) dove amate passeggiare insieme?

Tra i nostri luoghi del cuore sceglierei sicuramente Campo dei Fiori e le Cappelle del Sacro Monte. Sono posti che amiamo per le passeggiate insieme, immersi nella natura e lontani dal rumore e dalla frenesia.

Charlie adora esplorare, annusare ogni angolo e seguire ogni sentiero con la sua solita curiosità. Io invece amo quei momenti in cui camminiamo insieme senza fretta, godendoci il paesaggio e la sua compagnia.

Secondo te, c’è qualcosa che manca nel territorio dove vivi per chi ha un cane (servizi, spazi dedicati…)? Cosa si potrebbe fare per migliorare?

mettere qualche area cani in più.

Qual è stata l’avventura più bella che hai vissuto insieme al tuo cane?

Sicuramente una delle avventure più belle che abbiamo vissuto insieme è stata la vacanza in Calabria, dove abbiamo potuto nuotare insieme. Vederlo felice in acqua e condividere con lui quei momenti è stato davvero speciale: eravamo semplicemente io e Charlie, immersi nel mare e completamente spensierati.

Ma c’è un’altra esperienza che mi emoziona ancora di più: vedere quanto, grazie all’addestramento, Charlie riesca ad aiutare altri cani in difficoltà o che hanno delle paure. È bellissimo vederlo interagire con loro, riuscire a tranquillizzarli e accompagnarli, passo dopo passo, verso una maggiore sicurezza.

C’è stato un momento particolarmente difficile durante la vostra vita insieme? Come siete riusciti a superarlo?

Il momento più difficile della nostra vita insieme è arrivato quasi subito. Dopo appena due giorni dal suo arrivo a casa, quando Charlie era ancora un cucciolo e noi stavamo appena iniziando a conoscerci, a capirci e a imparare insieme come affrontare la nostra nuova vita, è stato aggredito da un altro cane e ha rischiato di morire.

Nell’aggressione gli è stata fratturata la mandibola e ha perso tre denti definitivi. È iniziato così un periodo molto difficile, fatto di dolore, impossibilità a mangiare, cure e interventi su interventi. Ma, una volta superata la parte fisica, ci siamo trovati davanti a una ferita ancora più difficile da curare: quella psicologica.

Charlie non voleva più uscire di casa e aveva paura praticamente di tutto: delle persone, degli altri cani, degli animali e di qualsiasi situazione nuova. Quel cucciolo che avevo appena conosciuto sembrava aver perso tutta la sua sicurezza.

È stato un percorso lungo e non sempre facile, ma non ci siamo mai arresi. Grazie all’addestramento, alla pazienza, alla costanza e soprattutto al sostegno delle persone che mi sono state accanto, abbiamo lavorato giorno dopo giorno per aiutarlo a ritrovare la fiducia nel mondo.

E oggi, guardandolo, posso dire che ce l’abbiamo fatta davvero. Vederlo correre, giocare, nuotare, conquistare tutti con i suoi occhi e, soprattutto, riuscire persino ad aiutare altri cani che hanno paura, è per me una soddisfazione immensa.

Quell’esperienza ci ha fatto soffrire tantissimo, ma ci ha anche insegnato che, con amore, pazienza e fiducia, si possono superare anche gli ostacoli più grandi. E forse è proprio per questo che oggi il nostro legame è così speciale.

Se il tuo cane potesse parlare per un minuto, cosa pensi che ti direbbe?

Cibooooooo!

Alessia e Charlie hanno anche una loro pagina Instagram, dove seguire le loro avventure – Visitala qui