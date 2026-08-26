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Dal Carosello allo streaming: gli MDF raccontano l’Italia in musica a Castiglione Olona

Sabato 29 agosto in piazza Garibaldi va in scena "Racconti nel Tempo: Viaggio in Italia". La band varesina propone uno spettacolo che unisce canzoni, immagini d'archivio e frammenti radiofonici per ripercorrere oltre settant'anni di storia del Paese e della sua musica

mdf al miv

Un viaggio lungo oltre mezzo secolo, tra canzoni diventate patrimonio collettivo, immagini che hanno segnato intere generazioni e ricordi capaci ancora oggi di unire persone di età diverse. Sabato 29 agosto, alle 21, Piazza Giuseppe Garibaldi a Castiglione Olona ospiterà Racconti nel Tempo: Viaggio in Italia, lo spettacolo musicale degli Mdf, promosso dal Comune in collaborazione con Caffè del Borgo.

La formazione varesina porterà nel cuore del borgo una produzione che va oltre il tradizionale concerto. Sul palco si alterneranno infatti musica dal vivo, narrazione e contenuti multimediali, in un percorso che ripercorre l’evoluzione della società italiana dagli anni Cinquanta ai giorni nostri.

Le canzoni più amate del repertorio nazionale diventano così il filo conduttore di una storia fatta di cambiamenti culturali, trasformazioni sociali e momenti che hanno accompagnato la vita quotidiana degli italiani. Ad arricchire lo spettacolo saranno anche estratti provenienti dalle teche radiofoniche e immagini d’archivio della televisione italiana, elementi che contribuiscono a costruire un racconto coinvolgente tra memoria e musica.

“Racconti nel Tempo” rappresenta una delle produzioni più apprezzate degli MDF, gruppo che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per una formula capace di coniugare intrattenimento, musica e, con molta leggerezza, anche approfondimento culturale. Da Modugno a Battisti, da De André ai protagonisti della musica contemporanea, il viaggio proposto dalla band accompagna il pubblico attraverso decenni di melodie che hanno fatto da colonna sonora alla storia del Paese.

L’appuntamento di sabato nel centro storico di Castiglione Olona è a ingresso libero. Una serata pensata per chi ama la musica italiana, ma anche per chi desidera riscoprire attraverso le sue canzoni i ricordi, i volti e le immagini che hanno accompagnato la storia di intere generazioni.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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