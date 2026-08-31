Dal Varesotto una raccolta fondi per le famiglie sherpa colpite in Nepal
Nepal nel Cuore ODV e Okhaldhunga Nine Hill Association lanciano una raccolta di emergenza per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione del 26 agosto, in particolare nelle aree di Okhaldhunga e Solukhumbu
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