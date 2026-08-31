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Dal Varesotto una raccolta fondi per le famiglie sherpa colpite in Nepal

Nepal nel Cuore ODV e Okhaldhunga Nine Hill Association lanciano una raccolta di emergenza per sostenere le famiglie colpite dall’alluvione del 26 agosto, in particolare nelle aree di Okhaldhunga e Solukhumbu

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Dal Varesotto parte una raccolta fondi per sostenere le famiglie sherpa colpite dall’alluvione che ha investito il Nepal il 26 agosto. A promuoverla sono Nepal nel Cuore ODV e Okhaldhunga Nine Hill Association, entrambe presiedute da Ngima Sherpa.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle famiglie delle aree di Okhaldhunga e Solukhumbu, colpite duramente dall’emergenza. I fondi raccolti serviranno per beni di prima necessità, assistenza sanitaria, alloggi temporanei, sostegno alle famiglie delle vittime e per aiutare le comunità a ripristinare i propri mezzi di sussistenza.

«Le recenti inondazioni e frane di Bhotekoshi hanno colpito duramente molte famiglie Sherpa, causando vittime, perdite e gravi difficoltà», spiega Ngima Sherpa. Da qui la decisione di avviare una raccolta di emergenza per «portare aiuto concreto alle famiglie più colpite».

Nella locandina diffusa dall’associazione (che trovi cliccando QUI) viene indicato l’IBAN intestato a Nepal nel Cuore ODV, con causale “alluvione Nepal”. L’associazione annuncia inoltre che nei prossimi giorni saranno organizzati incontri e momenti di raccoglimento e preghiera, con l’obiettivo di restare accanto alla popolazione colpita e aggiornare sull’evoluzione degli aiuti.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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