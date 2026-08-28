Dal Vedeggio alla Calabria: “Perché in Ticino e a Lavena Ponte Tresa conosciamo tutti Mesoraca?”

Quante volte, vivendo o passeggiando nel Canton Ticino, vi è capitato di sentire nominare il comune di Mesoraca? Chi abita da queste parti lo sa bene: tra battute, ironie social e riferimenti continui nei meme locali, il paese in provincia di Crotone è diventato una presenza costante nella quotidianità ticinese, tanto da far nascere spontanea una domanda sul perché questo legame sia così viscerale.

A sollevare il velo su questa curiosa e profonda connessione è stato un approfondimento diffuso dalla pagina Instagram “Ticino Tour”, che ha ricostruito con un pizzico di ironia le origini storiche e numeriche di un fenomeno sociale ormai radicato nel territorio.

Dalla Calabria alla Valle del Vedeggio

«Tutto ha avuto inizio negli anni Cinquanta e Sessanta – si legge nel simpatico post -. In quel periodo, molti abitanti partirono dalla Calabria in cerca di lavoro e trovarono un’occupazione nei cantieri, nelle fabbriche e nelle imprese ticinesi. Le zone di maggiore insediamento furono in particolare quelle della Valle del Vedeggio, con i comuni di Lamone e Taverne a fare da polo d’attrazione principale per i primi arrivati. Successivamente scattò il meccanismo del ricongiungimento familiare. Parenti, amici e compaesani seguirono chi era già partito e si era stabilito oltreconfine. Nel giro di pochi anni si andò così a formare una comunità coesa, unita da un forte senso di appartenenza e dalle medesime radici».

Più mesorachesi in Ticino che a Mesoraca

Il dato che sorprende di più riguarda i numeri della popolazione. «Se il comune di Mesoraca, situato in Calabria, conta oggi circa 5.700 abitanti – prosegue il post di Ticino Tour -, le stime indicano che in Canton Ticino vivano circa 6.000 persone originarie del paese crotonese. Un paradosso demografico che spiega chiaramente il motivo per cui sia praticamente impossibile non conoscere qualcuno legato a questa località».

Un legame che abbraccia anche il Varesotto

Il fenomeno trascende i soli confini svizzeri e tocca da vicino anche il territorio comasco e varesino. Il comune italiano di Lavena Ponte Tresa, situato proprio sul confine e abitato da una numerosa comunità mesorachese, è infatti gemellato ufficialmente con Mesoraca da oltre 20 anni, a testimonianza di una rete di relazioni umane e culturali che unisce la Calabria, la provincia di Varese e il Canton Ticino.