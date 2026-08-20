Dalla Legge Antispreco al futuro del welfare: doppio appuntamento per Maria Chiara Gadda al Meeting di Rimini
Sabato 22 agosto il dibattito "Economia circolare e valore sociale: contrastare lo spreco per rispondere alla povertà in Italia e in Europa", martedì 25 agosto il panel "Il futuro del welfare a vent’anni dal 5x1000"
A dieci anni dalle prime intuizioni presentate proprio alla kermesse romagnola, la deputata Maria Chiara Gadda, ideatrice della Legge 166/16 sul recupero delle eccedenze alimentari, torna al Meeting di Rimini per partecipare a due incontri dedicati al Terzo settore e alle nuove forme di solidarietà sociale.
Il primo appuntamento è in programma sabato 22 agosto alle ore 12, nella Sala Conai A2, con il dibattito “Economia circolare e valore sociale: contrastare lo spreco per rispondere alla povertà in Italia e in Europa”. Organizzato in collaborazione con Sistema Banchi, Parlamento e Commissione europea, l’incontro vedrà il confronto tra la deputata, la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, accademici e dirigenti d’impresa come Paola Garrone (Politecnico di Milano), Jens Pii Olesen (Novo Nordisk Italia), Franco Spicciariello (Amazon Web Services) e Paolo Venturi (Aiccon). Modera Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS. Sarà l’occasione per analizzare i risultati del decennio della legge, proporre il riconoscimento dei servizi logistici nelle donazioni aziendali e confrontare il modello italiano con quello europeo nella lotta alla povertà. La diretta sarà trasmessa dai canali digitali di Agenzia Nova e Askanews.
Il secondo appuntamento si terrà martedì 25 agosto con il panel “Il futuro del welfare a vent’anni dal 5×1000”, promosso con l’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà. All’incontro parteciperanno, insieme a Gadda, il presidente di Fondazione Cariplo e ACRI Giovanni Azzone, esponenti di diverse forze politiche (Alessandro Cattaneo, Alessandro Colucci, Massimo Garavaglia, Lorenzo Malagola, Simona Malpezzi ed Ettore Rosato). Introdotti dal docente dell’Università di Bologna Giovanni Mulazzani e moderati dalla giornalista del Sole 24Ore Emilia Patta, i relatori analizzeranno il ruolo del 5×1000 come strumento di partecipazione dei cittadini e di sviluppo territoriale. Il dibattito sarà trasmesso in diretta su Askanews e Italpress, e in differita su IlSussidiario Tv.
L’INTERVENTO DI MARIA CHIARA GADDA A MATERIA
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