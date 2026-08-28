Dalla NBA alla Formula1: chi è Brandon Snow, l’ambasciatore di Red Bird presso la Pallacanestro Varese
L'inviato del fondo di Jerry Cardinale ha una lunga esperienza tra i canestri americani ma anche tra gli e-sport e i motori. La sua specialità è sviluppare le attività commerciali e valutare opportunità di ricavo
Polo scura, pantaloni chiari, accompagnato da un assistente: la sua presenza al Campus non è passata inosservata ai tifosi che hanno partecipato al primo allenamento a porte aperte della Openjobmetis. Brandon Snow, dirigente di RedBird Capital Partners è stato accolto dai dirigenti di Pallacanestro Varese e al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: è stato lui a rappresentare RedBird Capital Partners, alleato del club biancorosso nell’ottica dell’ingresso in NBA Europe.
Quello di Snow è un nome poco conosciuto al grande pubblico italiano, ma racconta bene quale sia la natura del fondo di Gerry Cardinale e, soprattutto, quale tipo di competenze RedBird sta mettendo in campo nel progetto legato a Pallacanestro Varese e a NBA Europe. Snow è oggi Chief Commercial Officer (il responsabile della strategia commerciale) di RedBird Development Group, la struttura del fondo che si occupa dello sviluppo degli asset nei settori sport, media e intrattenimento. È un manager che ha costruito la propria carriera nella capacità di trasformare lo sport in un grande business internazionale: marketing, sponsorizzazioni, diritti commerciali, rapporti con i tifosi, media e sviluppo dei brand. (foto in alto da sinistra: Luis Scola, Marco Vittorelli, Ioannis Kastritis [di schiena], Toto Bulgheroni, Brandon Snow, Max Horowitz)
Il suo curriculum parte dagli Stati Uniti e attraversa alcuni dei marchi più importanti dello sport mondiale. Prima di approdare a RedBird, Snow ha lavorato per circa dieci anni all’interno della NBA, arrivando a ricoprire il ruolo di Senior Vice President per il Team Marketing and Business Operations. In quella posizione si occupava di supportare le franchigie NBA, WNBA e G League nello sviluppo delle rispettive attività commerciali e operative. Ha inoltre lavorato per NBA China, seguendo partnership, sponsorizzazioni, licensing e attività pubblicitarie.
Dalla pallacanestro americana Snow è passato al mondo degli esports. Nel 2018 è entrato in Activision Blizzard, inizialmente come Chief Revenue Officer per le attività legate agli esports. Successivamente è diventato Global Head of Esports, occupandosi della costruzione e della commercializzazione di competizioni come la Call of Duty League e la Overwatch League, due progetti nei quali il modello delle franchigie sportive veniva applicato al mondo dei videogiochi.
Un’esperienza particolarmente significativa è arrivata poi in Formula 1. Snow è stato Managing Director – Commercial & Marketing del massimo campionato motoristico, con la responsabilità della commercializzazione dei diritti della competizione in diversi ambiti: dalle sponsorizzazioni al licensing, dall’hospitality al gaming, fino ai rapporti con promotori e mercati. Parallelamente ha seguito le strategie di marketing con l’obiettivo di ampliare e rendere sempre più internazionale la base dei tifosi della Formula 1.
Campus pieno per l’allenamento, anche Giorgetti e Red Bird a “sbirciare” la Openjobmetis
È dunque soprattutto un manager della crescita commerciale dello sport. Ed è proprio questo elemento a rendere interessante il suo ruolo all’interno di RedBird. Il fondo di Gerry Cardinale lo ha inserito nel novembre 2023, affidandogli il compito di contribuire allo sviluppo commerciale e operativo degli investimenti nel mondo dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Il suo lavoro comprende la ricerca di nuove opportunità di ricavo e il miglioramento delle attività commerciali degli asset del gruppo.
Non è un caso, quindi, che il suo nome sia comparso anche nella partita di NBA Europe. Snow ha vissuto dall’interno la NBA, ne conosce i meccanismi commerciali e ha già lavorato alla costruzione internazionale del marchio della lega. Nel giugno 2026, proprio mentre il progetto NBA Europe entrava nella fase decisiva, Snow ha partecipato a un confronto pubblico sul futuro del basket europeo e sulla crescita dello sport come asset di investimento.
Ed è in questo quadro che va letta la sua presenza a Varese. RedBird e Pallacanestro Varese hanno costruito una partnership strategica attorno alla candidatura per NBA Europe. I dettagli tra le due realtà e quelli con la NBA sono coperti da riservatezza ma il rapporto tra le due realtà è ormai pubblico e l’arrivo di Snow al Campus è la dimostrazione che, a questo punto, nessuno ha intenzione di tenere coperto l’accordo. E il curriculum dell’emissario di Cardinale appare una dichiarazione di intenti con vista sul futuro.
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