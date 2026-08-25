Dalla Regione 300mila euro a Cuveglio per sistemare la strada verso Duno e San Martino

Il bando di Regione Lombardia intitolato “Dissesti 2024” ha portato una serie di finanziamenti nella nostra provincia. Tra gli assegnatari anche il Comune di Cuveglio che ha ricevuto quasi 300mila euro (293.272,51 per la precisione) per la sistemazione della strada che conduce a San Martino in Culmine, per la parte che insiste sul territorio di Cuveglio. Risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del tratto di strada di competenza comunale e che copre la gran parte del progetto complessivo presentato dall’Amministrazione, che ammonta a 325.858,51 euro.

Il finanziamento arriva dopo una situazione di particolare criticità. In seguito a eventi meteorologici eccezionali, la circolazione lungo la strada era stata inibita per evitare rischi per persone e cose. In diversi punti, infatti, l’instabilità delle scarpate aveva provocato frane, con detriti, alberi schiantati e massi finiti sulla carreggiata. (foto di repertorio)

A peggiorare ulteriormente le condizioni della strada sono stati gli eventi meteorologici del 2025, che hanno provocato nuovi schianti di alberi, il danneggiamento delle barriere di protezione e dei muri di contenimento e difesa, oltre al cedimento del fondo stradale e all’accumulo di altro materiale franato sulla carreggiata.

Ora, con il trasferimento delle risorse, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Piccolo potrà procedere con l’appalto dei lavori previsti dal progetto. Gli interventi riguarderanno tre punti critici individuati lungo il percorso e prevedono la realizzazione di reti, barriere e parapetti, con l’obiettivo di riportare la strada alla sua piena funzionalità e sicurezza.

Un intervento considerato importante non soltanto per la viabilità. La strada rappresenta infatti un collegamento utilizzato da cittadini, allevatori, operatori boschivi, turisti ed escursionisti e consente di raggiungere l’abitato di Duno e più in generale una zona che conserva una rilevante valenza turistica, storica e ambientale, oltre alle attività silvo-pastorali presenti in quota e alla chiesa e al Sacrario dei Martiri del San Martino.

Il sindaco Giorgio Piccolo ha espresso soddisfazione per l’assegnazione delle risorse da parte della Regione che seguono il contributo economico già ricevuto da parte della Comunità Montana Valli del Verbano e della Provincia di Varese, con cui sono stati affrontati i danni provocati dal maltempo riducendo i disagi per la popolazione.