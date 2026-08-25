Dall’alba alla notte in sella sul Campo dei Fiori: Leonardo e Maurizio completano “l’Everesting”

Il cosiddetto Everesting è una pratica sportiva che ha preso piede qualche anno fa e che consiste nel salire – solitamente a piedi o in bicicletta – un dislivello di 8.848 metri, pari cioè all’altitudine dell’Everest, la montagna più alta della Terra. Un esercizio faticoso ma estremamente gratificante per chi lo porta a termine, come è accaduto sabato scorso – 22 agosto – sulla strada del Campo dei Fiori di Varese.

Galleria fotografica Scalare l’Everest, in bicicletta, sulle rampe del Campo dei Fiori 4 di 5

Sei i ciclisti partiti dal bivio di Velate fino al Belvedere, 7,85 chilometri e circa 590 metri di dislivello a ogni percorrenza: per questo il traguardo dell’Everesting è stato issato in quindici tornate, una fatica portata a termine da due atleti della pattuglia iniziale. Si tratta di Leonardo Montalbetti, appena diciottenne e residente a Oronco, e di Maurizio Mora, conosciuto nel territorio con il soprannome di “Rambo” e originario di Masnago.

Dopo una giornata interminabile trascorsa in bicicletta, entrambi hanno raggiunto il traguardo dopo 18 ore e 25 minuti. Una vera e propria impresa iniziata con le prime luci della giornata e conclusa a tarda sera con la necessità di dosare la fatica nelle gambe ma anche di mantenere alta la concentrazione, la pazienza e la capacità di proseguire anche quando la stanchezza si è fatta sempre più pesante.

Tra chi invece non è riuscito a terminare la prova c’è Alessandro Scandroglio che ha affrontato le ripetute salite con un mezzo particolare: una bicicletta Graziella. La sua avventura si è purtroppo interrotta prima del previsto a causa di un guasto tecnico ma Alessandro non si è certamente dato per vinto e ha dato appuntamento a tutti per l’anno prossimo quando riproverà l’impresa sempre in sella alla piccola bici pieghevole.

A rendere possibile lo svolgimento della lunga giornata ci hanno pensato anche i “Chiusarella No Limits” guidati da Walter “Coppe” Chiari, impegnati nel supportare gli atleti lungo il percorso e nel mantenere alto il morale durante tutte le ore della competizione.

Il Campo dei Fiori si è così trasformato per un giorno nel terreno di una sfida fuori dal comune. Per Montalbetti e Mora, quindici passaggi sullo stesso tratto di strada sono bastati per trasformare una semplice salita in una vera e propria scalata all’Everest.