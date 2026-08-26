Dalle arti marziali al ciclismo: Induno Olona celebra le sue associazioni con la Festa dello Sport

Una giornata aperta a tutti al Centro Sportivo di via Olimpiadi con dimostrazioni dal vivo, prove pratiche delle associazioni locali e presidi di salute e prevenzione curati dal volontariato del territorio

Una giornata interamente dedicata all’attività fisica, al movimento e alla condivisione. Domenica 6 settembre si terrà a Induno Olona l’evento “Induno Olona Sport&Fun”, la Festa dello Sport che trasformerà gli spazi comunali in una grande vetrina del tessuto associativo sportivo locale per accogliere cittadini, famiglie e appassionati di ogni età.

L’iniziativa avrà luogo negli impianti del Centro Sportivo “F. Maroni”, situato in via Olimpiade ad Induno Olona. La struttura ospitante dell’evento è l’Aurora Induno, che accoglierà le diverse realtà che hanno aderito alla manifestazione organizzata in collaborazione con il Comune di Induno Olona e con il patrocinio di ATS Insubria e Regione Lombardia.

Il programma della giornata

Il programma delle attività prenderà il via la mattina alle ore 10:00 con la prima sessione di dimostrazioni e prove pratiche guidate dai referenti delle associazioni partecipanti, e proseguirà fino alle ore 13:00. Dopo una pausa pranzo prevista tra le 13:00 e le 14:00, l’impianto riaprirà i cancelli per il secondo blocco di attività, in programma dalle 14:00 fino alla chiusura dell’evento fissata per le ore 18:00. Gli organizzatori precisano che, in caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

Le società sportive e i servizi al territorio

Saranno numerose le realtà presenti sul campo da gioco per far conoscere le proprie discipline: Tennis A.P.D. Aurora Induno, Tiger Club Karate e Difesa Personale, Aurora Induno, Gymnic, Olona Calcio e Vita 2006, Ganna, A.S.D. Basket Valceresio, Quasars Volley Induno, U.C. Induno Olona Raffaele Bruno, Sport Club12, 2023 Real Induno, Gruppo Podistico Splugen dal 1977 e Nuk Karate / Arti Marziali. Accanto al mondo dello sport saranno operativi anche diversi presidi del volontariato e dell’assistenza del territorio. All’evento partecipano la Croce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio, ANDOS – Comitato di Varese Odv (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), AVIS Valceresio e la Protezione Civile Piambello.