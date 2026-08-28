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Saronno/Tradate

Dalle arti marziali al diploma da istruttore: a Tradate il giovane Samuele Fortunato avvia i corsi di difesa personale

Il classe 2006 di Vedano Olona lancia il nuovo corso di Krav Maga KMA per over 14 presso la palestra MioClub: dal 7 settembre lezioni improntate su sicurezza, disciplina e percorsi personalizzati

Generico 24 Aug 2026

Un percorso iniziato da bambino che si trasforma in una professione dedicata all’insegnamento e alla sicurezza. Samuele Fortunato, diciottenne nato a Tradate e residente a Vedano Olona, si appresta a inaugurare un nuovo corso di difesa personale basato sul metodo Krav Maga KMA presso la palestra MioClub di Tradate.

Il cammino di Fortunato parte sui tatami del karate durante le scuole elementari, per poi consolidarsi attraverso dodici anni di addestramento continuo nel Jeet Kune Do e lo studio approfondito di svariate discipline, tra cui il Kali filippino, la boxe, la lotta a terra, le MMA e il sistema KMA promosso da Manuel Spadaccini. Un impegno quotidiano, scandito da allenamenti per sei giorni a settimana affiancati da tornei nazionali di combattimento e da un percorso scolastico concluso con il diploma all’Istituto Tecnico “Montale” di Tradate.

Il nuovo corso prenderà il via lunedì 7 settembre 2026, con lezioni in programma dalle ore 20:00 alle 21:30. L’attività è aperta a tutti a partire dai 14 anni d’età e prevede una prima lezione di prova gratuita.

Oltre ai corsi collettivi incentrati su autocontrollo, rispetto e preparazione fisica, Fortunato propone anche lezioni personalizzate rivolte a persone con disabilità o con esigenze specifiche, pensate per aiutare ciascun allievo a sviluppare maggiore consapevolezza e sicurezza in sé stesso. Per informazioni è possibile consultare i profili social dell’istruttore o la pagina dedicata sul sito ufficiale KMA.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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