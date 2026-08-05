Quando si entra all’Emporio Eccellenza di Vergiate si scopre subito che non è una semplice macelleria. Certo, il banco della carne resta il cuore dell’attività, ma basta volgere lo sguardo agli scaffali per capire che il progetto ha un’ambizione più ampia: proporre prodotti selezionati provenienti da alcune delle migliori realtà agroalimentari italiane.

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L’Emporio Eccellenza nasce da un percorso iniziato nel luglio 2025 con l’apertura della Macelleria Tradizionale Donato Marzario, banco indipendente all’interno di una catena di supermercati. Nel novembre dello stesso anno, dopo la decisione del supermercato di chiudere l’attività, prende forma l’idea di creare un nuovo punto di riferimento dedicato alle eccellenze gastronomiche. Il progetto si concretizza nel maggio 2026, con la nascita dell’Emporio Eccellenza: uno spazio che, partendo dalla qualità del reparto fresco, amplia progressivamente la propria offerta fino a diventare un vero emporio dedicato ai prodotti d’eccellenza.

Il criterio di scelta è semplice: la qualità viene prima di tutto. Quando possibile vengono valorizzati produttori locali e aziende agricole del territorio; quando invece un prodotto raggiunge livelli di eccellenza in altre regioni, la scelta ricade senza esitazioni su quello, indipendentemente dalla distanza.

«Se la qualità batte la vicinanza, scegliamo la qualità», racconta Donato.

Così sugli scaffali convivono la pasta siciliana Poiatti, diventata in pochi mesi uno dei prodotti più apprezzati dai clienti, l’olio extravergine Trespaldum dal Molise, le passate di pomodoro Corradi, un’azienda veneta con coltivazioni in Basilicata, i prodotti Prunotto dalle Langhe. Anche la selezione di vini è in continua crescita: parte dal Piemonte, con le etichette di Lorenzo Zanetta, e arriva fino alla Puglia con la storica cantina Rosa del Golfo. Accanto alle eccellenze nazionali non mancano quelle del territorio, come il Borducan, il Mirtillo Brillo, l’Apollo 11 e l’Amaro Rubino.

Accanto ai prodotti da dispensa trova spazio anche una selezione di specialità artigianali, come i biscotti prodotti a Gallarate e una selezione di formaggi provenienti da aziende agricole accuratamente scelte. Tra questi spiccano i formaggi di capra della Società Agricola I Silos di Besate, apprezzati per la qualità delle lavorazioni e il gusto raffinato e altre specialità, selezionate per offrire ai clienti sapori autentici e prodotti di eccellenza.

Tra le sorprese di questi primi mesi di attività c’è proprio il successo della pasta siciliana Poiatti. Molti clienti l’hanno acquistata per curiosità e sono poi tornati a cercarla, tanto da farla diventare uno dei prodotti simbolo dell’emporio. Un esempio di come la ricerca della qualità possa trasformarsi in fiducia e fidelizzazione.

Il banco del fresco continua comunque a rappresentare il punto di riferimento dell’attività. La selezione delle carni rimane centrale, con particolare attenzione alle materie prime e ai produttori, seguendo lo stesso principio che guida ogni altro acquisto: scegliere il meglio da proporre ai clienti.

Da settembre, inoltre, l’Emporio Eccellenza inizierà a ospitare eventi, degustazioni e momenti dedicati alla scoperta dei prodotti, con l’obiettivo di trasformare il negozio in un luogo dove conoscere, assaggiare e raccontare le eccellenze del Made in Italy.

Come scegliere la carne per il barbecue

Con l’arrivo dell’estate cresce anche la voglia di barbecue e grigliate tra amici. Per questo motivo il banco della carne diventa uno dei reparti più frequentati dell’Emporio Eccellenza, dove ogni giorno i clienti chiedono consigli sui tagli migliori per la griglia e sulle preparazioni più adatte alla cottura sulla brace.

Una grigliata perfetta parte sempre dalla scelta della materia prima. Costine, salamelle, hamburger artigianali, bistecche e fiorentine hanno caratteristiche e tempi di cottura differenti: scegliere il taglio di carne giusto per il barbecue è il primo passo per ottenere un risultato all’altezza delle aspettative.

Il consiglio numero uno per un barbecue perfetto

Una grigliata di qualità comincia molto prima di accendere il fuoco. Il segreto è partire da una carne selezionata, scegliendo tagli adatti alla cottura sulla brace. Per esaltarne il sapore è consigliabile utilizzare la legna anziché la carbonella: il calore è più naturale e il fumo sprigionato durante la cottura dona alla carne un profumo caratteristico, valorizzando il risultato finale.

Quali sono i tagli di carne migliori per il barbecue?

Se c’è una regola che gli esperti dell’Emporio Eccellenza di Vergiate ripetono sempre è questa: la qualità della carne è il primo ingrediente di un barbecue riuscito. Per chi vuole organizzare una grigliata estiva, i tagli più consigliati sono la Fiorentina di Scottona, un grande classico per gustare al meglio una carne di alta qualità, la Costata di Scottona con osso, più marezzata e quindi ancora più saporita, il Codone di Scottona, caratterizzato da uno spesso strato di grasso che durante la cottura si scioglie rendendo la carne morbida e succosa, le cosce di pollo a lento accrescimento, disossate al momento, e il Lardello, un hamburger di Scottona arricchito con lardo mantovano che gli dona una consistenza particolarmente morbida e un gusto intenso.

I tre errori da evitare durante il barbecue

Anche una carne di ottima qualità può perdere parte delle sue caratteristiche se viene cotta nel modo sbagliato. Secondo gli esperti dell’Emporio Eccellenza, questi sono i tre errori più comuni da evitare:

1. Mettere la carne sulla griglia appena tolta dal frigorifero. È meglio lasciarla a temperatura ambiente per circa un’ora, così da ridurre lo shock termico e favorire una cottura più uniforme.

2. Bucare la carne durante la cottura. Per girarla è preferibile utilizzare una pinza anziché una forchetta: in questo modo si evitano inutili perdite di liquidi e la carne rimane più morbida e saporita.

3. Cuocere sul fuoco vivo. Prima di iniziare bisogna attendere che si formi una brace uniforme e ben calda, capace di cuocere la carne in modo omogeneo senza bruciarne l’esterno.

Il taglio da riscoprire

Tra i tagli meno conosciuti ma che possono regalare grandi soddisfazioni sulla griglia c’è la Bistecca di Donato. È una proposta che l’Emporio Eccellenza può offrire grazie alla scelta di acquistare l’intero animale, valorizzandone ogni parte. Questo permette di proporre anche tagli meno noti ma ricchi di gusto e di consigliare a ogni cliente la carne più adatta in base ai propri gusti e al tipo di cottura desiderato.

Il tocco in più per stupire gli ospiti

Per dare ancora più carattere a una grigliata è possibile arricchire la carne con marinature e mix di spezie, capaci di esaltarne il sapore senza coprirne le caratteristiche. Tra le proposte dell’Emporio Eccellenza ci sono gli originali RUB, miscele di spezie studiate per valorizzare i diversi tagli di carne, oltre a una selezione di preparazioni già marinate secondo una ricetta della casa, ideali per chi desidera una soluzione pronta da cuocere senza rinunciare alla qualità.

Contatti

EMPORIO ECCELLENZA

via Sempione 41, Vergiate

T: +39 393 038 7094

@:macelleriamarzario@gmail.com