Daniele Oldani presenta il nuovo romanzo alla Biblioteca di Cuasso al Monte

La Biblioteca di Cuasso al Monte si prepara ad accogliere una serata dedicata ai libri e al racconto. Martedì 2 settembre, alle ore 18, la struttura di via Madonna 19 ospiterà la presentazione ufficiale di «Abbracciami (anche per finta)», il nuovo romanzo firmato da Daniele Oldani, giornalista, scrittore e nota voce radiofonica della RSI Radiotelevisione svizzera.

La trama: una vincita record in un piccolo paese

Il libro prende le mosse da una domanda tanto semplice quanto capace di stuzzicare la fantasia: cosa succederebbe se una persona del tutto comune vincesse all’improvviso 131 milioni di euro? L’opera ambienta la vicenda all’interno di una piccola comunità di tremila abitanti, un contesto in cui una cifra da capogiro finisce inevitabilmente per scatenare curiosità, grandi aspettative, sogni ma anche inevitabili tensioni.

Tra i protagonisti della storia figurano un primo cittadino a caccia di visibilità e un vincitore fuori dagli schemi, capace di sparigliare le carte e spezzare la routine del paese.

Tra ironia, viaggi ed emozioni

Il racconto si sviluppa lungo un filo che intreccia ironia ed emozioni, toccando temi come l’amicizia, la passione per la musica e l’amore per gli animali, in un percorso narrativo che sposta il raggio d’azione tra la Svizzera e l’Argentina. «Abbracciami (anche per finta)» si propone come una lettura in grado di far sorridere ma anche di spingere a riflettere su come la disponibilità improvvisa di denaro possa alterare le persone e modificare i loro rapporti umani.

L’autore e le coordinate dell’incontro

Daniele Oldani è un volto e soprattutto una voce nota al pubblico radiofonico, conducendo la trasmissione «Albachiara» su Rete Uno RSI. Ha già pubblicato la raccolta di aforismi «La vita – distrazioni per l’uso» e il romanzo «Mi hanno detto che morirò martedì». Con quest’ultima opera firma il suo secondo romanzo.

L’appuntamento è per martedì 2 settembre 2026 alle ore 18 presso la Biblioteca di Cuasso al Monte in via Madonna 19. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0332.929070.