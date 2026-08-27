Daniele Zanzi alla prova sui cedri secolari di viale Aguggiari: “Testiamo scientificamente la stabilità delle piante”

Entrano nel vivo le verifiche tecniche per stabilire il futuro dei tre cedri secolari situati tra viale Aguggiari e via Parravicini a Varese. A guidare le indagini sulla tenuta meccanica delle piante è l’agronomo di fama internazionale Daniele Zanzi, titolare di FitoConsult, affiancato dai tecnici Monica Castiglioni, Andrea Bartoli e dalla figlia Cecilia (presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese).

Zanzi è stato chiamato in causa a seguito della proposta-provocazione del proprietario del terreno, disposto a regalare le piante e l’area a chi ne garantisca la sicurezza e la cura.

L’analisi scientifica contro l'”ansia da abbattimento”

L’intervento punta a valutare con precisione scientifica la reale stabilità degli alberi (i due abbattuti a luglio avevano circa 108 anni, secondo le verifiche effettuate post abbattimento), superando le paure preventive che spesso portano a tagli affrettati.

«Oggi procediamo alle verifiche finali per determinare la tenuta meccanica di questi alberi – spiega Daniele Zanzi –. Abbiamo raccolto la dialettica provocazione del proprietario che aveva invitato chi ne fosse capace a prendersi la responsabilità. Capisco perfettamente le ansie dei proprietari quando si confrontano con alberi di questa maestosità, ma non si può concedere un abbattimento unicamente per un’ansia. Oggi esistono strumenti scientifici accurati, altrimenti a Varese la quasi totalità del patrimonio arboreo sarebbe a rischio».

Pulling test, inclinometri ed elastometri: come funzionano le prove

Per valutare la resistenza degli esemplari si ricorre alla prova di trazione (il cosiddetto pulling test), una metodologia introdotta in Italia proprio da FitoConsult oltre trent’anni fa e sviluppata su base scientifica dall’ingegner Wessolly di Stoccarda.

La procedura consiste nel simulare l’azione del vento applicando una sollecitazione controllata fino a una forza equivalente a circa 40 km/h, oltre la quale si rischierebbe di danneggiare la struttura. L’impiego di sensori ad alta precisione, come gli inclinometri posti alla base, permette di misurare gli spostamenti della zolla radicale sotto carico.

I dati raccolti vengono poi elaborati al computer tramite modelli di simulazione e incrociati con un database di oltre 30.000 piante già valutate. In questo modo è possibile stimare se il sistema radicale sia in grado di reggere persino a venti di forza uragano fino a 180 km/h. Contemporaneamente, l’uso degli elastometri consente di misurare le micro-dilatazioni delle fibre legnose del fusto, identificando scientificamente l’eventuale punto di debolezza della pianta e distinguendo tra il rischio di ribaltamento e quello di rottura del tronco.

La gestione dei difetti e l’impegno sulla proprietà

Nel corso della loro storia secolare, gli alberi possono aver subito traumi importanti, come la fulminazione avvenuta negli anni ’80 su uno dei cedri. «I danni da fulmine sono spesso eventi drastici – sottolinea l’agronomo –: o uccidono la pianta nell’immediato oppure l’esemplare reagisce e impara a convivere con il difetto subito. Quando una pianta sopravvive per oltre trent’anni a un evento simile, dimostra una grande capacità di reazione».

Al termine dei test e dell’elaborazione dei dati, le piante saranno sottoposte agli interventi manutentivi, alle cure e ai consolidamenti eventualmente necessari. Se l’iter si concluderà positivamente, si procederà con l’atto formale di donazione: Zanzi prenderà in carico i tre alberi secolari e il terreno sottostante, assumendosi le responsabilità gestionali e la tutela di un patrimonio vegetale fondamentale per il paesaggio e l’identità di Varese, riprendendo un percorso di cura del verde urbano che lo aveva già visto protagonista in passato con il piantone di via Veratti.