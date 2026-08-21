Danni sulla linea ferroviaria Domodossola-Gallarate-Milano per maltempo: ritardi e disagi per i viaggiatori
Le forti piogge e i temporali provocano guasti e danni materiali lungo la tratta che collega il VCO e il Varesotto al capoluogo lombardo con ritardi e rallentamenti sulla circolazione dei treni
L’ondata di maltempo che sta interessando la Lombardia continua a causare disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria regionale. Le forti piogge e le precipitazioni intense registrate nelle ultime ore hanno provocato danni alle infrastrutture e all’infrastruttura di rete, determinando ritardi e variazioni sul servizio in diverse direttrici, con particolare impatto sui collegamenti tra la provincia di Varese, l’Alto Novarese e Milano.
Danni alla linea per il maltempo e ritardi
L’ondata di maltempo ha causato danni materiali lungo la direttrice Domodossola-Gallarate-Milano. Diverse corse in transito tra il VCO, la sponda lombarda del Lago Maggiore, il Varesotto e il capoluogo lombardo stanno infatti accumulando ritardi a causa di guasti e problemi tecnici provocati direttamente dalle avversità atmosferiche sulla linea.
Il personale delle aziende di gestione dell’infrastruttura ferroviaria e i tecnici sono al lavoro sul campo per monitorare i punti critici, ripristinare la funzionalità degli impianti e garantire la continuità dell’infrastruttura nel minor tempo possibile.
I consigli per i viaggiatori e le raccomandazioni
In concomitanza con l’allerta meteo, la società di gestione del trasporto ferroviario ha diffuso un avviso per guidare i pendolari e i passeggeri che devono mettersi in viaggio. «Se puoi, verifica lo stato del tuo treno prima di metterti in viaggio e resta aggiornato attraverso i canali ufficiali – la raccomandazione dell’azienda ferroviaria –. In caso di pioggia intensa o temporali, considera qualche minuto in più per raggiungere la stazione e presta attenzione negli spostamenti a piedi».
L’azienda evidenzia come il quadro meteorologico possa ripercuotersi sull’intera rete regionale. «Le condizioni meteo potrebbero avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria – si legge nella nota aziendale –. Il nostro personale e i gestori delle infrastrutture sono al lavoro per presidiare eventuali criticità e assistere i viaggiatori. Se durante il viaggio hai bisogno di assistenza, rivolgiti al capotreno o al personale presente in stazione».
Come verificare la circolazione prima di partire
Per far fronte ai possibili disagi, ai viaggiatori viene consigliato di consultare i canali digitali ufficiali e l’applicazione mobile per la ricerca delle corse in tempo reale (“Real time | Linee e orari”) prima di raggiungere la stazione.
Il monitoraggio costante dello stato delle linee permette di verificare eventuali modifiche al percorso o ritardi accumulati lungo la tratta, consentendo di pianificare gli spostamenti con maggior margine di sicurezza.
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