Daverio senza medico di famiglia: lo sfogo social del sindaco Marco Colombo

Un problema che a Daverio si trascina ormai da due anni e che il sindaco Marco Colombo ha deciso di portare all’attenzione pubblica attraverso un lungo intervento sui social network. Al centro dello sfogo, la carenza di medici di medicina generale che nel comune varesino è diventata critica: dopo la chiusura, lo scorso maggio, dell’ambulatorio medico temporaneo che aveva tamponato la situazione, gli assistiti di Daverio devono oggi rivolgersi alla Casa di Comunità di Gazzada, dove è attivo un AMT (ambulatorio medico temporaneo).

«Non ho risposte da dare ai miei cittadini»

Nel suo intervento, Colombo non nasconde l’amarezza per una situazione che lo coinvolge anche in prima persona: «Sono un sindaco, non ho un dottore assegnato, non ho risposte da dare ai miei cittadini e lo ritengo un problema provinciale che attanaglia tante nostre comunità, con relative giustificate pressioni su tanti altri miei colleghi e per quanto mi riguarda di primaria importanza».

Il sindaco riporta anche alcuni dati sulla dimensione del fenomeno: nel territorio dell’ASST Sette Laghi si contano 172 ambiti carenti nel 2026 , con 27 medici di famiglia mancanti nella sola area di Varese, Brinzio e Lozza; considerando anche l’ASST Valle Olona, la provincia supererebbe i 350 incarichi vacanti. ( dati aprile 2026)

Il medico di famiglia, un presidio insostituibile

Per Colombo la carenza di medicina generale non è un problema secondario rispetto a quello degli ospedali, ma riguarda «il primo livello della sanità, quello più vicino al cittadino. Quando manca il medico di famiglia il paziente si rivolge più facilmente alla continuità assistenziale e soprattutto ai pronto soccorso, con un effetto a catena sull’intero sistema».

Il sindaco insiste sul valore insostituibile di questa figura professionale: «Un medico di famiglia non è una figura facilmente sostituibile. È il professionista che conosce la storia clinica del paziente, segue le cronicità, intercetta precocemente le patologie e rappresenta il primo filtro verso lo specialista e l’ospedale. Perdere un medico di base significa perdere un pezzo della rete territoriale.

La concorrenza di Svizzera e cliniche private

Nell’analisi di Colombo pesa anche la posizione geografica della provincia, stretta tra due concorrenti sul mercato del lavoro medico: da un lato il Canton Ticino, che offre condizioni economiche e professionali molto attrattive; dall’altro le strutture sanitarie private, capaci di offrire compensi e flessibilità che il sistema pubblico fatica a eguagliare. «Non è una colpa delle strutture private: è il normale funzionamento del mercato», precisa il sindaco, sottolineando però come il problema nasca quando il pubblico, che deve garantire il diritto alla salute, si trova a competere senza gli stessi strumenti.

Formare, trattenere, attrarre

Per Colombo la soluzione non può limitarsi ad aumentare gli stipendi, ma deve passare anche dalla riduzione della burocrazia e dal miglioramento delle condizioni di lavoro. Il sindaco guarda inoltre alla formazione universitaria e propone un cambio di prospettiva sull’immigrazione qualificata: medici formati all’estero, con titoli verificabili, dovrebbero poter accedere a «procedure di riconoscimento rapide ma rigorose, senza dover affrontare percorsi burocratici troppo lunghi. Non significa abbassare gli standard, ma evitare che un medico realmente qualificato rimanga inutilizzato per anni mentre i nostri cittadini non trovano il medico di famiglia».

Una provincia che deve tornare attrattiva

Nella parte conclusiva del suo intervento, Colombo indica la via che la provincia di Varese dovrebbe percorrere, facendo leva sulle proprie caratteristiche: la vicinanza alla Svizzera, le università, gli ospedali, le infrastrutture e la qualità della vita. «L’obiettivo è costruire un sistema capace di dire a un medico italiano che vale la pena restare a Varese e a un medico straniero che vale la pena venire a Varese».

Il sindaco chiude il suo sfogo con un appello diretto, da amministratore che vive il problema ogni giorno: «Una sanità territoriale forte non si costruisce soltanto con nuove strutture o nuove Case di Comunità. Si costruisce mettendo un medico, preparato e motivato, al centro di ogni comunità, la nostra provincia ne ha un gran bisogno, lo dico da sindaco che anche oggi come ogni giorno riceve richieste d’aiuto da un numero sempre più crescente di concittadini, compreso il sottoscritto».